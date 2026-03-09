Emvisesa publica la lista de admitidos para el sorteo de 21 VPO en Torreblanca y Miraflores

Más de 8.000 personas participarán en el sorteo para optar a una de las 21 viviendas protegidas en régimen de alquiler correspondientes a las promociones Residencial La María y Residencial La Salle, según ha informado Emvisesa tras publicar las listas definitivas de admitidos a través del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla.

Las viviendas se ubican en Torreblanca y en la avenida San Juan de la Salle, junto al barrio de Miraflores, y cuentan con alquileres que oscilan entre los 295 y los 625 euros mensuales. Una vez finalizado el proceso de admisión de solicitudes, los inmuebles se adjudicarán mediante sorteo ante notario.

La promoción situada en la avenida San Juan de la Salle dispone de cinco viviendas disponibles en el edificio construido por la empresa municipal: una de un dormitorio y cuatro de dos dormitorios. El precio del alquiler será de 295 euros para la vivienda más pequeña y 420 euros para las de mayor tamaño, aunque estas viviendas no disponen de plaza de garaje ni trastero.

La publicación de las listas definitivas llega tras finalizar el plazo de alegaciones a las listas provisionales y una vez analizadas las reclamaciones presentadas por los solicitantes.

Más de 8.000 solicitudes para 21 viviendas

Según los datos facilitados por la empresa municipal, 8.164 personas participarán en el sorteo, distribuidas en distintos cupos. En concreto, 179 solicitantes pertenecen al cupo reservado para víctimas de violencia de género, 247 al destinado a personas con movilidad reducida, mientras que 7.738 aspirantes se incluyen en el resto de cupos.

Desde Emvisesa recuerdan que la participación en los distintos cupos no es excluyente, por lo que una misma persona puede aparecer en varios listados si cumple los requisitos establecidos en la convocatoria. Asimismo, subrayan que estar inscrito en el Registro de Demandantes no implica participar automáticamente en cada promoción, por lo que es necesario inscribirse expresamente en cada convocatoria.

Cómo consultar las listas

Las listas definitivas de admitidos pueden consultarse en la página web del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Para localizar cada solicitud, se recomienda descargar el archivo PDF del cupo correspondiente y buscar las iniciales del nombre y apellidos junto a los últimos dígitos del DNI o NIE.

Por motivos de protección de datos, los listados se publican con la información personal anonimizada. Cada solicitante cuenta además con un número asignado de forma aleatoria, que será el utilizado durante el sorteo.

Cuándo es el sorteo

El sorteo de las viviendas de Residencial La María y Residencial La Salle se celebrará el miércoles 11 de marzo a las 9:30 horas. Emvisesa prevé retransmitirlo en directo a través de sus canales oficiales de YouTube e Instagram, y el resultado se publicará posteriormente en la web del Registro de Demandantes.

El proceso se realizará mediante tres sorteos informáticos, uno por cada cupo. En cada caso se extraerá un número aleatorio entre todos los participantes, mediante un programa previamente supervisado por el notario. Ese número marcará el inicio del orden de prelación para la adjudicación de las viviendas, que continuará con los números correlativos siguientes.