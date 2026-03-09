El "flamenco chill" de Chambao está de vuelta: la banda actuará en Sevilla en septiembre

Chambao regresa a Sevilla con su "flamenco chill" en la gira por su 25 aniversario: la mezcla de quejíos, compás y guitarras con bases electrónicas y atmósferas chill out está de vuelta. El Puerto de Sevilla acogerá un concierto muy especial de la banda malagueña en el marco del festival Insólito, de la promotora Green Cow Music. La cita será el próximo 26 de septiembre a partir de las 21:00 horas en un emplazamiento que se encuentra conmemorando el centenario del Muelle de Tablada.

La banda liderada por María del Mar Rodríguez Carnero, La Mari, realizará un repaso de los grandes temas de su trayectoria dentro de su característico estilo basado en la fusión de flamenco, electrónica y sonidos mediterráneos. En los últimos años, la líder del grupo ha ampliado su universo creativo incorporando la reflexión y el crecimiento personal en su discurso artístico, manteniendo la esencia de la banda definida en los pilares de honestidad, emoción y libertad. Las entradas ya están a la venta en la web oficial de Insólito.

Nuevo disco con la colaboración de grandes artistas

Chambao lanzó el pasado viernes el trabajo discográfico conmemorativo de sus 25 años de carrera, que promete abrir una etapa especialmente significativa. Se trata de 24 temas regrabados en colaboración con algunos de los artistas más reconocidos del panorama internacional, como Alejandro Sanz, Estopa, Pedro Capó, Malu, Rozalen, Camilo, Ricky Martín o Pablo Alborán, entre otros. Cabe recordar que el grupo regresó en 2023 con el disco En la cresta del ahora, iniciando una nueva etapa con giras en España, Europa y América Latina. En 2024 y 2025 publicó nuevos singles como Mañana, Fresca o La piel, este último en colaboración con SFDK, que recuperan las raíces del proyecto.

A lo largo de estos años, han conseguido un total de 11 discos de platino en España siendo galardonados en los Premios Ondas en 2003, por su álbum debut Endorfinas en la mente; en los Premios de la Música, incluyendo Mejor Álbum de Fusión; y recibieron una nominación en 2012 a Mejor Álbum Pop Contemporáneo en los Grammy Latino. Además, La Mari recibió la Medalla de Andalucía en 2024 por su contribución a la cultura andaluza.

Programación confirmada de Insólito

Insólito propone una programación extendida que ocupa teatros, auditorios, salas de conciertos y espacios singulares como el Puerto de Sevilla o el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), con la idea de activar los meses más templados del año y reforzar a Sevilla como polo cultural.

La edición 2026 apuesta por la mezcla de géneros y formatos: conciertos de artistas internacionales y nacionales, flamenco, humor, poesía, propuestas familiares y experiencias híbridas. Por ahora los artistas confirmados dentro de la programación son: