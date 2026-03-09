Isabel Pineda, historiadora sevillana: "La Exposición Iberoamericana iba a llamarse de otra forma que se puede ver en la Plaza de España"

Sevilla vivió en el siglo XX uno de sus hitos más importantes y que ha dejado huella para siempre en la ciudad: la Exposición Iberoamericana, que fue inaugurada en la capital hispalense el 9 de mayo de 1929 y que llevó a la construcción de entornos tan emblemáticos como la Plaza de España, el parque de María Luisa o el Teatro Lope de Vega. Sin embargo, en su principio, esta cita internacional iba a tener un nombre distinto, que se puede descubrir al observar un azulejo oculto en uno de los rincones más visitados de la ciudad.

"¿Sabías que la Exposición Iberoamericana iba a llamarse de otra forma?", ha preguntado Isabel Pineda, historiadora y guía turística de Sevilla, a sus miles de seguidores.

Tal y como ha relatado la experta, esta cita que se llevó a cabo como muestra del hermanamiento entre España, Hispanoamérica, Estados Unidos, Portugal y Brasil en un principio iba a tener un nombre diferente al que finalmente se escogió en 1929.

El azulejo oculto en la Plaza de España de Sevilla

En un inicio, esta cita se iba a llamar Exposición Hispanoamericana debido a que, en sus orígenes, Portugal y Brasil no iban a asistir al evento. Sin embargo, todo cambió cuando se adhirieron a la iniciativa, lo que llevó a cambiar su nombre por Exposición Iberoamericana.

Sin embargo, tal y como ha explicado la historiadora, la Plaza de España se empezó a construir antes de que se produjera esa unión de Brasil y Portugal, lo que ha hecho que exista un azulejo oculto en el que se muestra ese primer nombre de Exposición Hispanoamericana.

La construcción de edificios emblemáticos en Sevilla

"Como la Plaza de España empezó a construirse antes del cambio de nombre, aún quedan azulejos del proyecto original. Y si lo quieres ver, solo te tienes que acercar al Puente de Castilla y asomarte por el lateral", ha aconsejado para todos aquellos que quieran contemplar el sello indiscutible de los primeros orígenes de la exposición.

Un evento que llevó a que se crearan en el recinto de la exposición 117 edificios, de los que aún se conservan 25, que se encuentran en el entorno del parque de María Luisa.

La Plaza de España y la Plaza de América

Además, la Exposición Iberoamericana llevó a la construcción de la mítica Plaza de España, así como la Plaza de América al sur del parque, sobre el antiguo Huerto de la Mariana.

De igual modo, se colocaron tres pabellones españoles en la plaza que serían permanentes: el pabellón de Industrias y Artes Decorativas, el pabellón de Bellas Artes y el pabellón Real.

También se llevó a cabo la creación de los jardines del palacio de San Telmo, donde se instaló el Pabellón de Sevilla que, a su vez, contaba con un auditorio, conocido en la actualidad como el Teatro Lope de Vega. A esto se sumaba un salón anejo conocido como el Casino de la Exposición. Un evento internacional que cambió para siempre la historia y fisionomía de Sevilla, y su importancia en el panorama internacional.