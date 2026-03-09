Preocupación en las gasolineras sevillanas ante la escalada de precios: "Ha habido una subida de la noche a la mañana que no es normal"

La incertidumbre por la subida de los precios de la gasolina por el conflicto de Oriente Próximo está marcando el arranque de la semana en la gasolineras de Sevilla. Los conductores buscan las estaciones más económicas o llenan el depósito al completo ante el temor de que se produzcan nuevos incrementos en los próximos días. La situación recuerda a la vivida en el año 2022, con la invasión de Ucrania.

En la gasolinera BP del Parque de los Príncipes, en Los Remedios, en un solo día, la subida ha sido de 15 céntimos. El precio de la gasolina está en 1,68 euros por litro y el del gasóleo está a 1,85 euros. "Ayer el gasóleo estaba a 1,679 y hoy está a 1,84. Pero no solamente en BP, sino en todas las gasolineras. Las subidas se siguen notando y aunque muchas de las personas ya habían intentado llenar el depósito, todavía hay muchas otras que han decidido esperar. Mañana se supone que va a subir más,", afirma José Luis, empleado de la estación de servicio.

Este incremento de precios está haciendo que este lunes haya personas que hayan decidido llenar el depósito de sus coches. Además, esta subida no solo afecta a los ciudadanos en particular. Las empresas también la están sufriendo. "Ha habido una subida de la noche a la mañana que no es normal. Yo tengo una empresa que trabaja con varios coches, y en el momento que nos enteramos de la subida, intentamos ir rellenándolos para poder ahorrar, hasta que vuelva una nueva subida. Esta subida es un gasto extra para la empresa. A la hora de hacer algún presupuesto, tenemos que tenerlo en cuenta", comenta a este medio uno de los resposables de la empresa Sevicorte que se encontraba repostando uno de los vehículos de la empresa.

Sin embargo, esta subida está haciendo que otros conductores no llenen directamente el depósito, sino que lo intentan hacer poco a poco para no notar tanto la diferencia. "Es la primera vez que lleno el depósito desde que comenzó el conflicto. He ido llenando poco a poco, pero voy a aprovechar porque no sabemos que nos va a suponer todo esto que está pasando. Esta subida supone un mayor gasto e intentaremos cuadrarnos de la mejor forma posible y compartir el coche en la medida que podamos", afirma una joven sevillana que ha decidido rellenar hoy por primera vez al completo el depósito de su coche.