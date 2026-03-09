La reforma de la SE-20 arranca este martes con cortes de tráfico para los accesos y salidas de Sevilla durante el mes de marzo

Arranca la reforma de la deteriorada carretera SE-20. La primera fase de reasfaltado comenzará este martes y se prolongará durante todo el mes de marzo, lo que conllevará cortes totales o parciales a la circulación de vehículos para la ejecución de las obras. Por este motivo se han tenido que habilitar vías alternativas para los accesos y salidas de Sevilla. La actuación completa incluye trabajos de reurbanización y ajardinamiento y cuenta con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Durante el martes y el miércoles el corte a la circulación será total desde las 22 horas hasta las 6 de madrugada en el tramo de acceso desde la A-4 hasta la carretera de Brenes. El otro sentido de circulación (de la Cartuja a la A-4) permanecerá abierto con los dos carriles en servicio.

A partir del 11 de marzo habrá cortes parciales en el tramo entre la Carretera de Miraflores y la A-8088 durante toda la jornada. Por este motivo, se habilitará un contracarril en el otro sentido de forma que tenga un carril en cada dirección. Para aliviar los posibles problemas de tráfico, está previsto que se mejore la salida por la Carretera de Miraflores a través de mejoras en los tiempos semafóricos.

Estos trabajos estaban suspendidos, a la espera de que acabaran las precipitaciones, que impedían acometer la obra. El Gobierno de José Luis Sanz ha optado por impulsar ahora las obras con la idea de que no llueva y se puedan acometer de forma prolongada.

Una reforma de la SE-20 atascada durante décadas

La SE-20 (también conocida como Ronda Norte o Ronda Supernorte) lleva durante décadas, a la espera de unas obras que se adjudicaron en noviembre tras tener que hacer una segunda licitación por problemas con la primera empresa elegida, lo que también demoró su rehabilitación.

Los trabajos incluyen el reasfaltado completo del firme, mejoras de drenaje para evitar acumulaciones de agua, refuerzo de arcenes y medianas, o la instalación de iluminación moderna para aumentar la seguridad vial.

La propia Gerencia de Urbanismo reconocía abiertamente tras la adjudicación que el firme de la calzada presenta un mal estado generalizado, con numerosas fisuras y cuarteamientos por la intensa circulación de vehículos pesados y del propio envejecimiento de las mezclas. En varios tramos el deterioro afecta incluso a la capa intermedia del pavimento, con roderas, fisuras transversales y longitudinales y, varios deslizamientos.

Realmente, todo se remonta al 25 de mayo de 2023, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron el acta de cesión al Consistorio de los más de 10 kilómetros de SE-20 conforme al convenio del 13 de marzo de 2023. Un año después, en septiembre de 2024, se produce la primera de las licitaciones, en la que Obras Públicas y Regadíos S.A fue la empresa elegida como adjudicataria, por un importe de adjudicación de 4.820.640,00 euros (IVA incluido).

Sin embargo, según el expediente de la Gerencia de Urbanismo consultado por este periódico, su gerente, Fernando Vázquez, mediante una resolución del 26 de mayo de 2025, inició el procedimiento de resolución del contrato "por causa imputable al contratista prevista". Realmente, Obras Públicas y Regadíos, S.A. entró en concurso de acreedores y no podía asumir estos trabajos de reforma tras aparecer en las investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

Finalmente, en junio, el Ayuntamiento volvió a licitar la obra, que se adjudicó en noviembre a la constructora Martín Casillas por 5,8 millones de euros (IVA incluido) frente a los 6.345.568 euros de presupuesto base de la licitación.

Complementariamente, existe un contrato estatal independiente para la reforma del enlace entre la SE‑20 y la autovía A‑4, adjudicado en marzo de 2024 por 26,3 millones de euros a la empresa Lantania S.A.U., con un plazo de ejecución de 24 meses. Este podría acabar a mediados de 2026, ya que empezó en septiembre de ese año.