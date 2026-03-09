Ayuntamiento, Gobierno central y Policía se reúnen de urgencia por el conflicto vecinal con los gorrillas de El Cerezo

Los residentes de El Cerezo patrullan las calles de su barriada desde hace más de una semana "para expulsar a los gorrillas de manera pacífica", según defienden desde la plataforma SOS El Cerezo Sevilla. Cada noche a partir de las 21:00, decenas de personas recorren esta zona para solventar el problema por su cuenta, sin fuerzas y cuerpos de seguridad de por medio. Todo esto ha generado una tensión creciente que las administraciones van a intentar atajar este miércoles en una reunión de urgencia en la que no participan los vecinos, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía.

El pasado 5 de marzo, tres días después de que comenzaran estas patrullas a rondar El Cerezo, el Ayuntamiento de Sevilla contactó con el Gobierno central para convocar un encuentro, según ha podido saber este periódico. El objetivo, abordar junto a Policía Nacional y Local la situación en esta barriada perteneciente al distrito Macarena, en la que se ha desatado un conflicto vecinal con los aparcacoches, los altercados y la seguridad ciudadana en el centro de la cuestión.

Así, tras ese primer contacto, Ayuntamiento, Subdelegación del Gobierno y los dos cuerpos de Policía quedaron en reunirse de manera extraordinaria este miércoles 11 de marzo para abordar los problemas en El Cerezo. A esta cita acudirán respresentantes del distrito y miembros de la delegación de Seguridad Ciudadana.

Discrepancias entre las administraciones

Las dos administraciones competentes en el tema, Gobierno local y central, se sentarán a la mesa con notables discrepancias entre ellas. "Desde el Ayuntamiento no podemos, no debemos y no pretendemos suplir las funciones de la Policía Nacional. Por eso pedimos al PSOE que reclame seguridad para los sevillanos ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez", afirmó al respecto el portavoz municipal, Juan Bueno.

"No son problemas de convivencia sino de seguridad ciudadana, son situaciones en las que claramente tiene que intervenir la Policía Nacional y no lo hace por su manifiesta falta de efectivos", insistió Bueno. "Le pedimos al subdelegado del Gobierno Central que tome medidas para paliar este problema, y nos ofrecemos para trabajar de forma conjunta ya que es la mejor manera de encontrar soluciones".

"Mucho estaba tardando el alcalde en culpar de un problema concreto de un barrio al presidente Pedro Sánchez", respondió por su parte el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Los vecinos en este caso lo que están reclamando fundamentalmente son problemas derivados de ruidos a altas horas de la noche, consumo de alcohol, aparcamientos, problemas con el tráfico, con uso indebido de espacios públicos, como los parques o problemas de convivencia en general. Todo ello, como bien sabemos, son competencias de la Administración local".

Sin contar con los vecinos

El encuentro de este miércoles se va a llevar a cabo sin contar con la plataforma que ha organizado las patrullas vecinales, SOS El Cerezo Sevilla. Según su portavoz, Marga Torres, "nadie se ha puesto en contacto" con este colectivo para tratar el tema. Y si no ha habido aún un diálogo, tampoco se les ha hecho llegar la invitación para sentarse en la mesa junto a Gobiernos y Policía este 11 de marzo.

"Se ha notado un cambio en estos días en el barrio: hay menos gorrillas, menos suciedad, menos gritos, menos malos olores, menos peleas, menos botellonas...", asegura la propia Marga Torres a este medio. "Pero se nota porque estamos nosotros, porque aquí no ha venido nadie. No se ha presentado ninguna autoridad: el alcalde, de hecho, no se ha puesto en contacto con los vecinos", señala la portavoz de SOS El Cerezo.

Desde las administraciones, sin embargo, destacan la presencia policial: "El Gobierno de España y la Policía Nacional han estado, están y van a seguir estando en los barrios del distrito Macarena", subrayó el subdelegado, Francisco Toscano. Así como desde el Consistorio hispalense, que en estos últimos días ha mostrado a través de redes varios dispositivos de la Policía Local en el entorno de El Cerezo.