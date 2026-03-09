Sevilla lanza un nuevo intento para conseguir un vuelo directo a Nueva York: el alcalde negocia con Delta Air Lines

La línea aérea directa entre Sevilla y Nueva York es una reivindicación del Ayuntamiento de Sevilla desde hace años. Las negociaciones se acentuaron tras la pandemia aunque recibieron en 2022 el revés de la recuperación de la ruta con Málaga que volvió a paralizar la conexión desde San Pablo. El alcalde de Sevilla, aprovechando una visita a Nueva York en la que ha compartido agenda con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado un nuevo intento. En esta ocasión tras mantener un encuentro con los representantes de la compañía Delta Air Lines.

Durante la reunión, el alcalde ha trasladado a los responsables de Delta el momento de crecimiento que atraviesa el aeropuerto de Sevilla, que cerró 2025 con un récord histórico de 9,7 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 5,6 % respecto a 2024 y más del 20 % en comparación con 2023, situándose ya como el noveno aeropuerto de España por tráfico de pasajeros. Las estimaciones planteadas por Aena apuntan a que en 2030 se rozarán los once millones de pasajeros.

Este aumento se ha traducido además en una expansión de su conectividad internacional, con más de 20 nuevas rutas incorporadas entre 2023 y 2025, alcanzando 89 destinos y con previsiones de llegar en 2026 a 95 aeropuertos en 23 países operados por hasta 28 aerolíneas.

Dentro de este crecimiento, Estados Unidos ocupa un papel fundamental. Según los datos presentados durante el encuentro, la demanda entre Sevilla y Estados Unidos alcanzó 146.000 pasajeros en 2025, lo que supone un incremento del 48 % respecto a 2022, con un crecimiento sostenido y una distribución relativamente homogénea durante todo el año.

Dentro de ese mercado, Nueva York se posiciona como el principal destino internacional actualmente no conectado directamente con Sevilla, con alrededor de 27.000 pasajeros anuales, cifra que además está creciendo con fuerza, con un aumento del 43 % en enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

"Sevilla está preparada"

“Sevilla está preparada para dar el salto al largo radio. Nuestro aeropuerto crece por encima de la media nacional, contamos con una conectividad europea consolidada y con una demanda real y creciente con Estados Unidos que hoy se canaliza a través de otros hubs europeos o de Madrid”, explicó el alcalde de Sevilla.

Sanz también ha destacado que “una conexión directa entre Nueva York y Sevilla supondría abrir una nueva puerta de entrada al sur de España y a Andalucía occidental, un territorio con enorme atractivo turístico, cultural y gastronómico, además de un creciente dinamismo económico”.

Asimismo, el alcalde ha trasladado a Delta el compromiso institucional del Ayuntamiento de Sevilla y del Grupo de Conectividad de la ciudad para apoyar la apertura de nuevas rutas estratégicas, a través de análisis de mercado, acciones de promoción conjunta y coordinación con el sector turístico y empresarial.

“Para Sevilla sería un paso histórico contar con un vuelo directo con Estados Unidos, y para Delta supondría la oportunidad de convertirse en la primera aerolínea en conectar de forma directa el sur de España con Norteamérica, posicionándose además en un destino con una marca internacional muy potente”, ha añadido Sanz.

Con esta reunión, el Ayuntamiento de Sevilla continúa reforzando su estrategia de mejora de la conectividad aérea internacional de la ciudad, con especial atención al mercado norteamericano, considerado uno de los de mayor valor para el turismo y la actividad económica de la capital andaluza.