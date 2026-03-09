Tres encapuchados roban la lona por el día de la Mujer de la sede de la Diputación de Sevilla

Tren personas encapuchadas robaron esta madrugada la gran lona conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que había instalado en su sede la Diputación de Sevilla. Los hechos han sido denunciados por la propia institución a la Policía Nacional tras constatar las circunstancias en las que se ha producido que han sido recogidas por las cámaras de videovigilancia del edificio público.

La Diputación Provincial ha enmarcado esta acción de vandalismo dentro del "clima preocupante de negacionismo y de discursos de odio contra el feminismo de determinados sectores de la ultraderecha" en alusión a los incidentes que se han registrado en otros puntos de España durante este ocho de marzo. De hecho, esta lona se instala todos los años y es la primera vez que se registra un incidente de estas características.

La Diputación, presidida por Javier Fernández, ha denunciado los hechos públicamente y ante la Policía Nacional y ha subrayado su compromiso con mantener las políticas públicas que "fomentan la igualdad entre hombres y mujeres y que trabajan para erradicar las violencias machistas y las desigualdades estructurales".

Manifestación el 8-M

Sevilla fue escenario el pasado domingo de dos manifestaciones que recorrieron el centro de la ciudad y que reunieron a más de 7.500 personas que clamaron por la igualdad real y contra la violencia de género. Este año, además, la guerra de Irán ha estado muy presente en la convocatoria.

Dentro de este 8-M la Diputación Provincial, además de la lona instalada en el vallado de su sede, ha realizado distintas acciones y campañas de sensibilización y reivindicación que se han realizado por toda la provincia.