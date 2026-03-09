Ni Valencia ni Alicante: el lugar donde más arroz se produce de toda España está en un pequeño pueblo de Sevilla

El mayor arrozal de toda España no se encuentra en Valencia, Alicante o Extremadura, sino en una pequeña localidad de Sevilla que tiene apenas 5.700 habitantes: Isla Mayor, situada en las Marismas del Bajo Guadalquivir, en el Parque Nacional de Doñana.

Este pueblo sevillano se ha convertido en el que más arroz produce de todo el país al albergar el arrozal más grande de toda Europa, con el 40% de toda la producción del país realizada en sus plantaciones y 12.000 hectáreas de extensión dedicadas a este cultivo.

El mayor arrozal de España, en una marisma "prácticamente salvaje"

Pero antes de que Isla Mayor se convirtiera en el municipio que más arroz genera de España, por encima de territorios como Valencia, en este lugar únicamente se encontraban unas marismas prácticamente salvajes y deshabitadas.

Un grupo de jornaleros en un arrozal de Isla Mayor. / María José López - E.P.

Fue en el 1919 cuando unos empresarios ingleses encontraron las marismas y vieron el potencial que podían tener para el cultivo del arroz pero, finalmente, no consiguieron beneficio y esta explotación acabó siendo fallida.

Los inicios del cultivo del arroz en Isla Mayor

Sin embargo, unos años más tarde, en 1936, comenzó la Guerra Civil y el país quedó dividido en dos y con una incipiente hambruna a la que responder, lo que hacían necesario buscar unos nuevos terrenos de cultivo.

Fue así como Franco ordenó al general Queipo del Llano a potenciar estas marismas que hasta el momento se habían estado utilizando como pastizal para el ganado para producir más arroz ante la carencia de alimento.

El atardecer cae sobre las extensas llanuras de Isla Mayor. / El Correo de Andalucía

El mayor productor de España: Isla Mayor

Esto hizo que Sevilla en su conjunto e Isla Mayor en particular se convirtieran en el productor principal de arroz de todo el país e, incluso, de Europa.

Y, una vez finalizó el conflicto, decidieron continuar incentivando estos cultivos, por lo que se atrajo a arroceros valencianos hasta estas marismas.

Así, comenzó un proceso de colonización que acabó conformando el municipio de Isla Mayor, que en sus orígenes se llamó Villafranco del Guadalquivir en honor al dictador.

Isla Mayor se convierte en la capital de la fotografía de naturaleza / Ricardo Gamaza

Isla Mayor, un municipio de cine y avicultura

De este modo, Isla Mayor se ha convertido en el mayor productor de arroz del país y uno de los lugares más hermosos y singulares del mundo, una situación que le ha hecho ser escenario de una de las películas andaluzas más taquilleras, la Isla Mínima.

Además, este entorno acoge una de las concentraciones más grandes de aves del continente, con más de 150 especies diferentes, gracia a su cercanía con el Parque Nacional de Doñana.

El arroz, la mayor joya gastronómica de Isla Mayor

Pero no solo de naturaleza vive este territorio, sino que sus plantaciones de arroz le han hecho hacer de este elemento una de sus principales joyas gastronómicas, formando parte así del conjunto de pueblos que componen la Ruta del Arroz.

Cangrejo de río durante la recoleccion de arroz en Isla Mayor. / Jesús Barrera/El Correo de Andalucía

Por ello, los platos de arroz son un bien preciado en esta localidad, con principal protagonismo del arroz con pato o con cangrejo rojo, otro de los principales tesoros de Isla Mayor.

Los tesoros patrimoniales de este pueblo de Sevilla

El municipio dispone también de una amplia riqueza monumental e histórica, con importancia especial de su iglesia de San Rafael, la capilla de la Virgen del Rocío, el Ayuntamiento o sus emblemáticas gañanías, viviendas de arquitectura singular en las que vivían los trabajadores del cultivo de arroz.

En este entorno también se puede encontrar el poblado de Alfonso XIII, llamado así en 1927 cuando este rey lo inauguró y lo convirtió en el primer núcleo de población situado en las marismas del Guadalquivir, en el que actualmente viven 800 vecinos. Todo ello hace de Isla Mayor no solo el mayor productor de arroz, sino uno de los lugares de obligada visita en la provincia de Sevilla.