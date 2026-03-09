Vecinos de San Juan, en pie de guerra por una obra con cortes totales en sus calles y la tala de 32 árboles

De cortes totales al tráfico a una treintena de árboles talados, pasando por una nula accesibilidad, negocios sin posibilidad de carga y descarga o dificultades para los vehículos de emergencia. Son algunas de las quejas que transmiten vecinos de San Juan de Aznalfarache a El Correo de Andalucía con motivo de las obras que está llevando a cabo Emasesa y Aljarafesa en las calles Lepanto, Rodríguez Marín y Pedro Baena, con una inversión de ocho millones de euros, para blindar el municipio del Aljarafe más afectado por inundaciones en las últimas décadas y completar el nuevo colector.

Irene García, que forma parte del grupo de trabajo vecinal creado para denunciar la situación, junto con la asociación San Juan Somos Todos, lleva toda la vida en el municipio y cinco años viviendo en Rodríguez Marín. "Estamos cabreados", cuenta a este periódico. "Si la obra es necesaria, al menos que todo lo aprobado en pleno se cumpla y no se talen árboles de 100 años de antigüedad, donde anidaban aves. Han dejado esto como un desierto", lamenta. Entre las principales quejas se encuentra la tala de 32 árboles "sanos" que "se iban a trasplantar". "Nos dicen que un informe técnico asegura que están afectando a las tuberías, pero un naranjo no tiene esa fuerza", expone.

El Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache defiende en primer lugar que el promotor de la obra es Emasesa y se ha trabajado con ellos para que dure seis meses en lugar de un año. "Entendemos el malestar", explica por su parte Carlos Leo, concejal de Fomento, Vivienda y Articulación del Territorio. "Hay que aguantar estos seis meses. Es como todas las obras, ocurren este tipo de cosas. Yo les expliqué personalmente a los vecinos que después nos alegraremos. Esta es la primera fase de las obras, después se actuará en otras calles, y terminará a principios de verano. Entiendo que es molesto, pero hemos hablado con Emasesa para facilitar el tránsito peatonal para que los vecinos puedan acceder a sus viviendas o comercios", asegura.

Corte de tráfico en San Juan de Aznalfarache por una obra de Emasesa / El Correo

Sobre la tala de 32 árboles, Carlos Leo razona que se han talado los naranjos porque efectivamente existe un informe técnico que asegura que "no se pueden trasplantar". "Estaba previsto, pero no es posible. A los vecinos ya se les anunció antes de empezar las obras que se repondrá un árbol, un naranjo, por cada cinco aparcamientos. Se repondrán porque era el plan inicial", añade. Según los cálculos municipales, se pondrán otros 32 en Rodríguez Marín y otra teintena en Lepanto, donde "no había". Los árboles talados se iban a poner en la avenida 28 de febrero, pero ya no será posible. A cambio, se rellenarán todos los alcorques vacíos y se plantarán nuevos árboles.

Los vecinos y la oposición han pedido ese informe técnico y denuncian que no les ha llegado. "Se debe pedir por los cauces reglamentarios, por Transparencia. Saben que no tenemos personal para una respuesta automática y tenemos más solicitudes. Pero el informe está ahí y se trasladará a los vecinos", responde Carlos Leo.

Corte total con un centro de salud y comercios afectados

Entre las quejas vecinales también está que "la calle está cortada entera, no por tramos, y en un pleno se aprobó que se haría así". Ante esto, el concejal del PP asegura que "la calle se dijo que se haría entera antes de empezar la obra". "Se les buzoneó. Y en una reunión yo expliqué que se tenía que cortar entera. En pleno lo que se aprobó fue una moción del PSOE, pero son de carácter no resolutivo. Quien decide es Emasesa y la Junta de Gobierno", añade.

Tala de árboles en San Juan de Aznalfarache por una obra de Emasesa / El Correo

Irene García también señala la inexistencia de un plan de emergencia. Pone como ejemplo el centro de salud Nuestra Señora de la Paz y la dificultad para que accedan ambulancias, pero también que por la calle puedan circular coches de policía y bomberos si hay alguna urgencia. "No nos han entregado un plan de emergencia", protesta. Carlos Leo, por su parte, defiende que el plan de vehículos de emergencia está coordinado para que "las ambulancias puedan entrar y salir y el centro de salud no ha puesto ninguna pega, tampoco la Policía Local". Además, apunta que los vados han quedado inutilizados porque no pueden acceder vehículos pesados.

Lo que sí reconocen desde el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache son los problemas para la carga y descarga para media docena de comercios afectados. "No tienen alternativa", asegura Carlos Leo. O las dificultades para los peatones: "Evidentemente no es una acera, pero se intenta la accesibilidad dentro de lo máximo". "Los negocios y comercios no tenemos alternativas para la carga y descarga, hay que irse a otras zonas. Por ejemplo, la compra tenemos que descargarla en calles continguas. Mi pareja también tiene un taxi y ya no puede aparcar allí", denuncia Irene García.

Tala de árboles y corte de tráfico en San Juan de Aznalfarache por una obra de Emasesa / El Correo

Esta vecina de San Juan de Aznalfarache también expone la situación de los residentes que no pueden meter los coches en los garajes o el caso de su madre, con problemas en la cadera, que no puede acceder como antes, ni tampoco pueden transitar con normalidad aquellos que van en silla de ruedas.

Podemos y PSOE apoyan a los vecinos

"La que están liando en Rodríguez Marín y Lepanto. Desde Podemos - Izquierda Unida sólo hemos pedido tiempo para planificar con los vecinos y vecinas afectadas medidas menos perjudiciales, especialmente para los que tienen movilidad reducida, comercios, taxis, etc", apuntaba este grupo en su perfil de Facebook al respecto. O más recientemente: "Que las tropelías políticas no queden impunes. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía la tala masiva e indiscriminada cometida hace unos días en Rodríguez Marín".

El PSOE también se ha hecho eco del "malestar vecinal en las obras de la calle Rodríguez Marín". "Recordamos que el Partido Socialista de San Juan solicitó hace unos días al Ayuntamiento el informe urbanístico y medioambiental sobre la tala de naranjos en las calles de nuestro municipio. Estaremos asimismo al lado de los colectivos vecinales, que han solicitado una reunión a la alcaldesa y al concejal de Urbanismo para conocer si hay contemplado algún plan de emergencia y evacuación en las calles en las que se están produciendo las obras".

En septiembre de 2014 unas lluvias torrenciales anegaron por completo San Juan de Aznalfarache provocando graves desperfectos. La Avenida 28 de febrero se inundó y hubo numerosos desperfectos en el complejo deportivo municipal. No era la primera vez ni fue la última. Durante los últimos años, cada vez que se han producido episodios de fuertes precipitaciones este municipio del Aljarafe ha concentrado buena parte del riesgo, debido a una ubicación que hace que le llegue agua desde términos municipales limítrofes como Mairena del Aljarafe o Tomares. Emasesa, en colaboración con Aljarafesa, está ejecutando una de las mayores inversiones realizadas en este municipio y una de las actuaciones más costosas fuera de Sevilla de la empresa metropolitana. Con esta inversión se duplicará la capacidad de la que disponía la infraestructura que tenía este municipio hasta ahora y que ya conectará con la infraestructura construida en una fase anterior para facilitar el desvío de las aguas y que no provoquen daños en el municipio.