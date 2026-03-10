ADIF adjudica a Fonsán las obras de reparación del viaducto ferroviario sobre la Ronda Súpernorte y el arroyo Tamarguillo en Sevilla

La constructora Fonsán, perteneciente al holding empresarial Grupo Fonsán, ha sido adjudicataria de las obras de reparación y mejora del viaducto ferroviario sobre la Ronda Supernorte y el arroyo Tamarguillo, en Sevilla. La actuación ha sido contratada por ADIF, un cliente con el que Grupo Fonsán mantiene una colaboración consolidada en diversos proyectos de infraestructuras ferroviarias, con un presupuesto de adjudicación de más de 800.000 €.

Esta intervención forma parte de las actuaciones periódicas de mantenimiento y conservación de infraestructuras ferroviarias que ADIF desarrolla para garantizar la seguridad, fiabilidad y durabilidad de la red, así como para mejorar las condiciones de explotación de las líneas convencionales. El proyecto refleja la capacidad de Fonsán para intervenir en infraestructuras estratégicas de alta complejidad, garantizando calidad y eficiencia en cada fase.

El viaducto objeto de actuación forma parte de la infraestructura que conecta el centro y el sur de la península a través de la línea Alcázar de San Juan–Cádiz. Se trata de un tramo de doble vía electrificada, por el que circulan trenes de Cercanías, Media Distancia, Larga Distancia y servicios de mercancías, convirtiendo esta infraestructura en un elemento clave para la movilidad ferroviaria en Andalucía y para la conexión con el resto del territorio nacional.

Objetivo de la actuación

Las obras tienen como finalidad subsanar patologías detectadas en la estructura del viaducto, principalmente relacionadas con el deterioro de determinados elementos constructivos y con filtraciones de agua que afectan al tablero del puente. La intervención permitirá reforzar la integridad estructural de la infraestructura, mejorar su comportamiento frente a agentes externos y prolongar su vida útil, asegurando así que la circulación ferroviaria se mantenga segura y eficiente.

La intervención permitirá reforzar la integridad estructural de la infraestructura. / El Correo

Alcance de los trabajos

El proyecto incluye intervenciones tanto en la estructura del puente como en la superestructura ferroviaria. Se abordará la reparación de los elementos estructurales deteriorados, corrigiendo las patologías detectadas en la estructura del viaducto para garantizar su resistencia y seguridad.

En cuanto a la vía ferroviaria, se ejecutará la nivelación y bateo de los tramos necesarios para poder realizar la impermeabilización de las juntas del tablero, asegurando posteriormente la correcta geometría de la vía a lo largo de todo el viaducto.

La adjudicación del viaducto sobre la Ronda Súpernorte y el arroyo Tamarguillo es una gran noticia para todo el equipo de Grupo Fonsán. Este proyecto se suma a otros retos que ya estamos desarrollando, como la rehabilitación de dos puentes en el norte de España y el túnel de salida de la Estación de María Zambrano en Málaga. Para nosotros es una muestra de confianza que afrontamos con mucha responsabilidad y con la ilusión de seguir aportando valor en la rehabilitación de infraestructuras. Eusebio Cano. — CEO de Grupo Fonsán.

Con esta adjudicación, Fonsán, dentro del holding Grupo Fonsán, consolida su presencia en proyectos de infraestructuras estratégicas y ferroviarias, demostrando su experiencia técnica, capacidad de coordinación y compromiso con la excelencia en la ejecución de obras complejas que garantizan la seguridad y durabilidad de la red ferroviaria española.

"Detrás de cada obra hay un gran equipo de profesionales y una forma de trabajar basada en la colaboración y el rigor técnico. Seguimos avanzando con el objetivo de hacer infraestructuras cada vez más seguras, duraderas y bien ejecutadas", añade Cano.