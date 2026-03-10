La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: "No contemplamos que no acceda"

Con un ojo en la Semana Santa y con el otro en la Feria. El delegado de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, sabe que media ciudad está pendiente ahora mismo de lo que vaya a pasar en menos de un mes, pero una vez se encierre la última de las hermandades las miradas se centrarán en el Real. Aunque ciertamente, la Feria de Abril está en la conversación los 365 días del año. Por eso Alés trabaja ya en la organización de la de este año y la de 2027, donde se estrenará la ampliación con 220 casetas más. "Estamos tomando medidas para mejorar y ordenar la Feria. De ella vive muchísima gente. Estamos hablando del evento que más impacto económico tiene en la ciudad", explica a El Correo de Andalucía desde su despacho, con vistas a la Plaza Nueva, una vez repasado el entramado organizativo de la Semana Santa.

Esta obra de ampliación, pendiente aún de que una empresa se haga cargo de ella, se encuentra en un procedimiento administrativo. "Lleva su curso con normalidad", cuenta Alés, y estará acabada en 2027: "Nada nos hace indicar que no vaya a ser así". Aunque para que eso se lleve a cabo, el Ayuntamiento necesita la cesión de los terrenos de Los Gordales, que pertenecen al Gobierno de España. La negociación lleva un año en curso, pero la relación entre el alcalde y Moncloa no es la mejor, como él mismo ha reconocido. De momento, no se trabaja en un plan B, se fía todo a que se reciba luz verde.

"Si el Gobierno no accede a esto nos parecería una enorme irresponsabilidad. Siempre ha habido una relación fluida, al menos desde el punto de vista administrativo, con el Gobierno de España y con la Junta de Andalucía, sea del color político que sea. Entendemos que dar permiso o tomar decisiones en función del color político, sin pensar en los ciudadanos, no es responsable", explica el concejal del PP. "Nosotros no manejamos esa posibilidad y entendemos que habrá cordura", responde sobre la opción de que no haya un visto bueno.

"En ese escenario no nos podemos poner", prosigue. "Que el Gobierno de España vaya contra la ciudad de Sevilla y contra sus ciudadanos para nosotros sería algo muy sorprendente. No nos parece que esté dentro de la lógica ni de lo que la historia nos ha indicado. Siempre ha habido cesiones sin ningún problema. Otra cosa es que se planteara un uso diferente, pero no es el caso. Vamos a seguir manteniendo el uso de Feria de Abril", añade.

Montaje de la portada y las casetas de la Feria de Sevilla de 2026 durante las lluvias / Felipe Marín Alonso

Por tanto, si el Gobierno accede, la ampliación de la Feria "probablemente esté terminada en 2027", confirma el delegado de Fiestas Mayores, aunque no se descarta otra fase hasta 2028 con "algún detalle menor". Además de las casetas, será una "reorganización total" buscando "mayor seguridad" y "mayor calidad en todos los servicios que se le prestan a las propias casetas". Ya se han dado pasos en años anteriores como el soterramiento de la alta y media tensión y la creación de nuevos grupos electrógenos. "Son pasos que a lo mejor no son tan visibles, no tienen tanto altavoz, pero todo eso ayuda a que luego se facilite el trabajo de la ampliación", explica Alés.

Una nueva calle "sacrifica" la caseta de Fiestas Mayores

Entre esos pasos que se están dando de antemano está el que se está ejecutando este año durante el montaje, con la creación de una nueva calle prolongando Pepe Luis Vázquez hasta la avenida Juan Pablo II, atravesando los módulos que ha perdido la casa de Jaén en Pascual Márquez. "Como todas las casetas que se pierden, evidentemente lo lamentamos porque suele ser siempre un disgusto muy grande para aquellas entidades o familias que la pierden", valora Alés, pero a cambio se aprovecha para "dotar de más seguridad a una vía de evacuación".

"Supone una entrada nueva de Lipasam, un lugar donde los caseteros pueden sacar con más rapidez los residuos, un lugar donde los suministros que todos los días aparcan sus tráiler en la avenida Juan Pablo II ya no van a tener que ir hasta Costillares o Antonio Bienvenida sino que van a poder reponer la Feria cada día con mucha más rapidez", explica el delegado de Fiestas Mayores sobre las ventajas de este cambio. Y añade: "Es un muro que nos preocupaba, que preocupa a la Policía y a los servicios públicos. A Flota de Indias se accede con normalidad desde las calles, pero hacia el otro lado no se podía, estaba con Tablada absolutamente aislada. Teníamos esa oportunidad de abrir unos canales de acceso".

La principal consecuencia de toda la reorganización ha sido la pérdida de la caseta de Fiestas Mayores. Alés analiza por qué se toma esta decisión: "Al perderse la caseta de la casa de Jaén, que está prácticamente en la embocadura de Pepe Luis Vázquez, tiene muy cerca también el distrito Macarena. Esas dos casetas generaban la anchura de una calle. Hemos tenido que desplazar un par de casetas hacia el lado, y tenemos que agradecer la colaboración de Comisiones Obreras, de la Policía Local y de particulares que también se han movido para que podamos tener esa calle abierta este año en la Feria".

"Evidentemente, había dos posibilidades", continúa relatando. "O meter la caseta del distrito Macarena en otra ubicación provisional, o llevarla a una caseta pública, que es la caseta de Fiestas Mayores. El área de Fiestas Mayores se ha sacrificado por no dejar tampoco a un distrito sin caseta. Entendíamos que la seguridad aquí estaba por encima de todo. La caseta de la Macarena va a seguir existiendo, afortunadamente, para que todos los vecinos del distrito Macarena y del distrito Norte sigan disfrutando de su caseta. Y la caseta de Fiestas Mayores no corresponde a ningún distrito, sino a un área que será reubicada cuando llegue el momento en la ampliación de la Feria".

Tranquilidad con el montaje de la Feria

Según el responsable de Fiestas Mayores, las lluvias han afectado "menos" que en Semana Santa "porque se ha empezado con mucho tiempo". "Se ha trabajado mucho y muy bien en tener los tubos de las casetas prácticamente terminados y la portada va a un ritmo fantástico. Ya está prácticamente terminada, solamente queda la cúpula central para tener toda la estructura de la portada terminada. Ya está cerca del 90% de construcción y la Feria prácticamente igual. Lo tenemos bastante avanzado", cuenta sobre el montaje.

Marina Casanova

"Si nos afectaran las lluvias, la planificación habría fallado. El problema no son las lluvias, son las alertas por viento. Esto es lo que hace y provoca que se paralicen ciertos trabajos. Nosotros ahora mismo estamos bastante tranquilos", añade. Dentro del montaje, se está trabajando en la reurbanización de la nueva calle "a un muy buen ritmo", y también se están constatando incrementos "notables" en los costes del material y mano de obra para realizar los trabajos. "Nosotros lo hemos sufrido. No solamente para los caseteros, también para el propio Ayuntamiento de Sevilla, que es quien monta la Feria. Que no se nos olvide que esta es la fiesta en la que la ciudad más invierte, en la que más gasta, en la que tiene que hacer un esfuerzo económico mayor. Estamos hablando de un incremento de los costes muy importante que afecta a todos, incluido el Ayuntamiento", valora sobre este asunto.

Alés también cree que las inspecciones de trabajo realizadas en años anteriores han servido para "poner orden". "Si hay abusos habrá que perseguirlo por parte de la administración que corresponda. Nosotros entendemos que el sevillano monta la Feria de manera ordenada. Ya se han acabado esos tiempos en los que había tanto abuso desde el punto de vista económico como desde el punto de vista laboral. Todas las inspecciones de trabajo que se hicieron años atrás han llevado a tener una Feria mucho más segura y, sobre todo, con unos trabajadores donde los derechos han sido mucho más protegidos", desarrolla.

Las principales novedades de la Feria de Abril de 2026

La portada de la Feria de Sevilla está dedicada al pabellón de Portugal, a los 500 años del enlace real de Carlos V e Isabel de Portugal, y habrá "pequeños guiños a efemérides del año, como a Cayetana de Alba, a los cantores de Hispalis, a Tussam".

Habrá medidas de seguridad que darán continuidad a las de 2025, con "más cámaras, más drones, y la luz hasta las cinco de la mañana". "La luz de la Feria se apagaba a las tres y quedaba la Feria como un lugar inhóspito. Este año además incorporamos iluminación en Flota de Indias, que siempre ha estado también apagada, aunque esté fuera de la Feria. Queríamos que fuera también hubiera una entrada a la Feria con más luz y más alegría y con un gran paraguas de luz en la calle Costillares", menciona el concejal del PP como principales novedades hasta el momento.