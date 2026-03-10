Los astados de La Quinta, Fuente Ymbro y El Parralejo se exhibirán en la Real Venta de Antequera antes de su lidia en La Maestranza

José María Garzón, empresario de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla, ha anunciado este martes en El Correo Pregunta las ganaderías que exhibirán sus astados en la Real Venta de Antequera durante la Feria de Abril. En el foro organizado por El Correo de Andalucía con la colaboración de la Fundación Cajasol, Garzón explicó que el anuncio oficial se realizará el próximo martes.

El empresario adelantó, en el desayuno informativo celebrado en el patio central de la sede en Sevilla de la institución que preside Antonio Pulido, que las ganaderías que estarán presentes serán La Quinta, Fuente Ymbro y El Parralejo. La novillada de Talavante también será exhibida y previsiblemente harán lo propio los astados de los Hermanos García Jiménez.

Posteriormente, en ese mismo sentido, Garzón no ha pasado por alto las críticas realizadas por las ganaderías que acudirán esta temporada a Sevilla. Se le achaca ser muy conservador y haber repetido los astados. "¿Imaginas que no hubiera críticas?", ha iniciado su contestación con sorna antes de entrar en profundidad. Garzón ha explicado que, desde su punto de vista, "a Sevilla le gusta el toreo bueno y creo que la gente no demanda ganaderías toristas". "No he visto yo que esas ganaderías funcionen, a lo mejor me equivoco", insistió.

Crecen un 30% los abonos

Garzón ha señalado en el foro de El Correo de Andalucía que los abonados han subido esta temporada un 30%. Aún queda hasta el 19 de marzo de venta al público, "pero va muy bien". Está "muy contento". El empresario ha resaltado la multitud de ventajas que trae aparejadas el abono de temporada este año. "La feria es buena y la fecha del Corpus... Eso cambia mucho la sensibilidad del sevillano", ha apuntado.

En última instancia, Garzón ha invitado al público presente en la sede de la Fundación Cajasol a sacarse el abono. "Las taquillas están abiertas hasta las dos de la tarde, allí os esperamos", recalcó.