Los precios de los aparcamientos subterráneos de Sevilla suben un 3,1%: estas son las nuevas tarifas de 2026

Los aparcamientos subterráneos de Sevilla subirán sus tarifas este 2026 en un 3,1%. El Ayuntamiento ha aprobado la actualización de los precios de todos los parkings públicos subterráneos de la ciudad conforme al incremento del IPC. Esta medida afectará a una decena de instalaciones repartidas por la ciudad y se produce tras la aprobación del nuevo proyecto de venta de suelo para la construcción de seis nuevos microparkings.

El aparcamiento de la Plaza de la Concordia varía su precio en un 3,1% respecto a las tarifas del 2025, pasando a cobrar 0,05 euros el minuto de la primera hora. A partir de la segunda hora, el precio por minuto asciende a 0,039 euros. El situado en Virgen de Luján, que no ofrece oferta hasta pasadas las 24 horas de instancia, pasa a cobrar el minuto a 0,066 euros, mientras que la tarifa de 24 horas pasa a ser de 28,98 euros.

Otro parking que no ofrece reducciones por el aumento del tiempo de aparcamiento es el ubicado en la calle Cano y Cueto, cuyo precio del minuto de estacionamiento asciende a 0,037 euros. Por otro lado, el minuto se cobrará a 0,049 euros en San Juan de Ribera.

El aparcamiento de Plaza de Cuba, ubicado en la Avenida República Argentina, ve igualmente afectado su precio por minuto, cobrando 0,048 euros. Dejar el coche por la noche tendrá un precio de 20,48 euros. En la Avenida de Roma, el precio por minuto pasa a ser de 0,047 euros.

Por otro lado, el parking subterráneo ubicado en el Paseo de Colón, el único de los citados que cuenta con abonos diarios y mensuales, aumenta el precio a 26,79 euros y 215,38 euros respectivamente, mientras el precio del minuto queda en 0,044 euros. El último de los aparcamientos al que se le aplica un aumento del 3,1%, el del Mercado de Triana, tendrá un precio de 0,039 euros el minuto.

Dos excepciones

Los dos últimos aparcamientos que se han visto involucrados en la subida de precios, el ubicado en José Laguillo y en el Mercado del Arenal, tendrán incrementos inferiores. Concretamente, se les aplicará un 2% y 1,96% respectivamente debido a las características de sus contratos. De este modo, el precio del minuto queda en 0,049 euros en José Laguillo y, en el Mercado del Arenal, en 0,04 euros.