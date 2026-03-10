Broche de oro a la investigación: el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe premia a la excelencia científica entre su plantilla

En un hospital, a veces el futuro de la asistencia no entra por Urgencias ni se escucha en los pasillos: se escribe en un artículo científico, se debate en un congreso o empieza a tomar forma en un proyecto aún por desarrollar. Con esa idea de fondo, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha celebrado este lunes en Bormujos la decimoctava edición de sus Premios a la Excelencia Investigadora, una cita con la que el centro reivindica la investigación como una herramienta decisiva para mejorar la atención sanitaria.

El hospital, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha distinguido en esta edición cuatro trabajos desarrollados durante 2025 -dos artículos científicos y dos comunicaciones presentadas a congresos-, además de conceder una beca a un nuevo proyecto que comenzará a desarrollarse a partir de 2026.

La jornada, enmarcada en la festividad de San Juan de Dios, patrón del centro, reunió a representantes institucionales y sanitarios, entre ellos la delegada territorial de la Consejería de Salud en Sevilla, Silvia Pozo; la alcaldesa de Bormujos, Lola Romero López, y el presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla, Víctor Bohórquez Sánchez. También participaron responsables de la Orden Hospitalaria y de la dirección del hospital.

Neumonías, covid e infecciones urinarias

En la categoría de mejor artículo científico, el primer premio recayó en el estudio “Intervención prospectiva estandarizada en pacientes hospitalizados por neumonías bacterianas”, presentado por Rocío Fernández Ojeda. El trabajo analiza los resultados de un protocolo innovador que ha logrado reducir la mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad. El segundo premio fue para “¿Cambiaron durante la pandemia los procedimientos de intubación de pacientes críticos sin infección por SARS-CoV2?”, un análisis secundario del estudio multicéntrico INTUPROS presentado por José Luis García Garmendia.

En el apartado de comunicaciones a congresos, el hospital reconoció los trabajos “Microbiología de las infecciones urinarias en hombres: mayor gravedad clínica en un hospital comarcal”, presentado por María Dolores Galán Azcona, y “Herramienta para la valoración social integral de la violencia de género”, defendido por Mayte Medina Duque.

Además, la beca de investigación fue para el proyecto “Uso del balón subacromial en roturas masivas irreparables de manguito rotador”, presentado por Antonio Yepes Llorente, una iniciativa con la que el centro busca seguir abriendo nuevas líneas de trabajo con impacto directo en la calidad asistencial y en los resultados de salud de la población.

64 proyectos de investigación en 2025

Más allá de los premios, el acto sirvió para poner cifras al peso que la investigación ha adquirido en el hospital. Durante 2025, el centro participó en 64 proyectos de investigación, de los que 40 fueron propios y 24 en colaboración con otros hospitales. En ese mismo periodo, sus profesionales publicaron 18 artículos en revistas científicas y lograron cuatro becas de ayuda a la investigación para proyectos relacionados con la soledad no deseada en hospitalización, la sedación paliativa, el dolor crónico y la infección por virus del papiloma humano de alto riesgo.

La celebración incluyó también la entrega de las Granadas de Oro a profesionales que han iniciado recientemente su jubilación y el Premio a la Hospitalidad a Juan Manuel Carmona Polvillo, un reconocimiento concedido por sus propios compañeros.

Con esta nueva edición de sus premios, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe no solo distingue trayectorias y trabajos concretos. También lanza un mensaje: que la investigación no es un añadido ornamental en la sanidad, sino una de las vías más eficaces para cuidar mejor, afinar los tratamientos y sostener, desde un hospital comarcal, una medicina más precisa, más humana y más útil para los pacientes.

