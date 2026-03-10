El cadáver del hombre arrastrado bajo un coche en Sevilla sigue sin identificar casi cuatro meses después
El juzgado de instrucción número 2 de Sevilla archivó el caso el pasado 6 de febrero, determinando que la conductora no fue responsable del incidente ocurrido en la calle Lumbreras
El cadáver del hombre que fue arrastrado varios kilómetros bajo un coche en Sevilla el pasado 17 de noviembre continúa sin haber sido identificado casi cuatro meses después de los hechos y permanece en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla.
Según han informado fuentes de esta entidad, el cuerpo se encuentra en una cámara desde el mismo día en que ocurrió el suceso, sin que hasta ahora haya sido posible localizar a ninguna persona relacionada con la víctima ni que nadie haya reclamado el cadáver.
Si la situación se mantiene, el Ayuntamiento de Sevilla se encargará de la inhumación de forma básica, dejando constancia de los datos generales del entierro. En el caso de que alguna persona reclamase el cuerpo con posterioridad, sería la responsable de asumir los costes del enterramiento.
Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del 17 de noviembre, cuando una conductora, sin percatarse de ello, enganchó con su vehículo el cuerpo del hombre, que se encontraba tendido en el suelo a la altura de la calle Lumbreras. El coche arrastró el cadáver en sus bajos hasta la calle San Francisco Javier, en el barrio de Nervión, a unos cinco kilómetros de distancia.
A las 8.20 horas, el servicio de emergencias 112 recibió el aviso de que un hombre había sido atropellado en Nervión, tras lo que se informó al Ayuntamiento de los detalles del suceso.
El caso fue investigado por el juzgado de instrucción número 2 de Sevilla, que acordó su archivo el pasado 6 de febrero al considerar que la conductora no tuvo responsabilidad en lo ocurrido. El juzgado concluyó que las condiciones meteorológicas, entre otros factores, impidieron que la mujer se diera cuenta de que llevaba al hombre enganchado bajo el vehículo.
