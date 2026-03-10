Antonio, dueño de coches de caballos ante la nueva ordenanza de Sevilla: "Tenemos a los animales bien cuidados, que no nos culpen de todo"

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado una modificación de la ordenanza reguladora del transporte de viajeros en coches de caballos de la ciudad. La Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el municipio de Sevilla se aprobó en el año 2006, con un cambio en el 2014. Entre las medidas que se plantean se encuentran la de no prestar servicio en horas de calor extrema, aumentar la protección de los animales y evitar el curso de coches de caballos en hora punta por las grandes avenidas como el Paseo de las Delicias.

La noticia pronto ha llegado a las calles del centro. Los cocheros no están de acuerdo con estas nuevas medidas, aunque afirman que no están aprobadas, y que mientras no lo estén, no quieren que eso les afecte. Entre los compañeros hay una opinión generalizada. Ellos cuidan sus caballos y todas estas medidas lo que hacen es que los beneficios disminuyan y que en un futuro pueda desaparecer esta tradición sevillana.

"La culpa del tráfico no es sólo del coche de caballos"

"Las horas puntas de las salidas de los caballos se forma siempre una acumulación. Además, cuando sale algún barquito velero también se forma un caos. El tranvía en Prado San Sebastián también forma muchos atascos. Entonces, la culpa no es solo del coche de caballos. Que no nos echen la culpa de todo", comenta Antonio, uno de los cocheros que se encuentran en Puerta Jerez.

Con respecto a las medidas contra las altas temperaturas en verano, todos saben que tienen una responsabilidad grande y que son los primeros que miran por sus propios animales. Les parece incluso bien que las horas del mediodía en verano no circulen, aunque es algo que ya hacen, como comenta otro de los trabajadores que no ha querido dar su nombre. "Me parece bien que nos quiten a la hora punta, pero que también dejen de trabajar albañiles, pintores, ... Esa gente está más perjudicada que los caballos. Porque los caballos son animales que viven en la naturaleza, y pasan calor, frío, y no tienen problema. Son animales para trabajar. Aún así, nosotros tenemos a nuestros animales bien cuidados. Estamos siempre a la sombra, les damos agua y los refrescamos", explica Antonio, otro cochero. Este se encuentra junto al Archivo de Indias.

Además, esta noticia ha llegado a todos los ciudadanos. Los sevillanos están de acuerdo en que se tomen medidas para la mejora de los propios animales, pero piensan que hay regulaciones que lo que buscan es hacer desaparecer este servicio tan destacado en la ciudad. "Si solo se trata de regular en momentos especiales con tal de molestar al tráfico, me parece bien. Pero espero que no sea una puerta abierta para que eliminen una tradición que en Sevilla me parece que se debería de respetar", cuenta Concha Blanco.