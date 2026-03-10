Detenido un 'estafador del amor' en Estepa por sacar dinero a su víctima fingiendo una relación sentimental
La Guardia Civil analiza si hay más afectados tras detener en Estepa a un presunto autor de estafa sentimental a través de redes sociales
La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Estepa (Sevilla) como presunto autor de una estafa sentimental en la modalidad conocida como “love scamming” o “estafador del amor”, un fraude que se basa en generar un vínculo afectivo con la víctima para obtener dinero de manera reiterada.
La Guardia Civil ha procedido a la detención de un vecino de Estepa como presunto autor de un delito de estafa en la modalidad conocida como “love scaming” o “estafador del amor”. La investigación se inicia tras denuncia interpuesta en dependencias de la Guardia Civil de Los Alcores por parte de la víctima quien manifestó a los investigadores el inicio de los hechos a mediados del pasado año, tras conocer a un varón a través de redes sociales con quien comenzó una relación de carácter sentimental, al menos desde la percepción de la propia víctima.
Modus operandi del presunto estafador
La Guardia Civil constató el modus operandi del ahora detenido, quien a través de mensajes con leguaje afectivo y romántico llegó a establecer con la víctima una relación emocional intensa. Paralelamente, una vez ganada la confianza y dicha dependencia emocional, el presunto estafador comenzó a solicitarle de una manera reiterada distintas cantidades económicas bajo distintos pretextos, siempre con la promesa de reintegrar el importe completo del dinero prestado una vez que percibiera una indemnización pendiente de cobro de su entidad aseguradora.
Durante el transcurso de la supuesta relación, el presunto estafador para no levantar sospechas llegó a desplazarse hasta la localidad de la víctima para tener contacto personal, y aprovechando dicha circunstancia solicitarle más prestamos monetarios para poder hacer frente a diversos pagos sobrevenidos.
Bloqueo y cese de la comunicación
Tras un periodo en torno a los seis meses de supuesta relación y ante la sospecha de estar siendo objeto de un fraude, la víctima solicitó de este varón la devolución de las cantidades económicas entregadas, momento en el cual, el presunto estafador cesó toda comunicación con ella llegando a bloquear todos sus canales de contacto y comunicación.
A raíz de estos hechos el Área de Investigación de la Guardia Civil de Los Alcores iniciaron la práctica de gestiones y diligencias para la averiguación de la identificación del presunto autor de estos hechos delictivos, siendo el mismo un vecino de la localidad de Estepa.
Detención y posibles nuevas actuaciones
La investigación finalizó con la detención de esta persona puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente como presunto autor de un delito de estafa. La Guardia Civil continua analizando información obtenida del detenido por si existiesen más personas perjudicadas, no descartándose nuevas actuaciones policiales.
