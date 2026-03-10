Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen al director de seguridad del Sevilla FC por llevarse ropa de un centro comercial

Desde el club de Nervión manifiestan su respeto por la presunción de inocencia, al tiempo que confirman que están abordando esta situación "a nivel interno y a la espera de que haya una sentencia"

Coche Policía Nacional en una imagen de archivo.

Coche Policía Nacional en una imagen de archivo. / EUROPA PRESS/ARCHIVO

Sevilla

La Policía Nacional detuvo al director de seguridad del Sevilla FC por un supuesto hurto el pasado 26 de febrero. Los hechos tuvieron lugar en un centro comercial de la capital andaluza, donde el arrestado se llevó presuntamente ropa de valor.

Según ha publicado Diario de Sevilla, que ha adelantado la noticia, los agentes trasladaron al detenido a la Jefatura de Policía Nacional. Tras practicar las diligencias pertinentes, quedó en libertad provisional a la espera de acudir a la sede judicial.

Noticias relacionadas

Desde el club de Nervión transmiten su respeto por la presunción de inocencia, y recalcan que estos hechos, de ser ciertos, no tuvieron lugar "durante su ejercicio profesional". Asimismo, confirman que el asunto se está abordando a nivel interno, "aunque como en cualquier otra entidad, no se pueden tomar medidas hasta que no haya una sentencia".

