GASTRONOMÍA
El dulce definitivo de esta Semana Santa en Sevilla mezcla tarta de queso con torrijas artesanas: "La textura no defrauda"
Esta creación culinaria se puede adquirir en una de las pastelerías más conocidas de la capital hispalense
A la hora de elegir un postre, son muchas las dudas sobre cuál elegir de las miles de opciones que hay disponibles. Pues para quienes, en época de Cuaresma y Semana Santa, duden entre el dulce más típico de estas fechas, las torrijas, u otro de los postres que más adeptos ha ganado en los últimos años, las tartas de queso, la pastelería Ratatouille Cheesecake de Sevilla ha combinado ambos sabores para su nueva creación.
Así ha nacido su nueva tarta de queso de torrija, un dulce que el negocio define como "cremoso, original e irresistible" y que ya se puede adquirir en los tres locales que la marca tiene en Sevilla, donde estará de forma limitada.
La mezcla perfecta de sabores: tarta de queso y torrija
Una creación culinaria que aseguran que es "cremosa, dulce" y que tiene "ese sabor que huele a Semana Santa en Sevilla" gracias a la mezcla perfecta entre la textura de la tarta de queso y su relleno con todo el sabor de este dulce de Cuaresma, así como la enorme torrija que corona el postre.
"Es la combinación de los mejores postres del mundo, la tarta de queso y la torrija", señalan sus propios clientes a través de las redes sociales, donde afirman que "su textura no defrauda" y que están "increíbles" al no solo contar con la torrija de la parte superior de la tarta, sino también contener todo su sabor a través del relleno cremoso de la 'cheesecake'.
Otras tartas de queso de Ratatouille Cheesecake
Para quienes ya han acudido a sus locales para disfrutar de esta novedad, la tarta de queso de torrijas se presenta como "increíble" y "brutal". Una tarta de queso que se une al resto de las que ya ofrece este negocio, que se pueden adquirir por un precio de 7 euros en su tamaño pequeño.
Entre ellas se encuentran la clásica con queso payoyo, la tarta de queso de Kinder, la de pistacho y mascarpone, de Lotus, de Oreo, de Happy Hippo y de Pantera Rosa con galletas Dinosaurus.
A estas se unen la de Kinder Shoko-Bons, de Lotus y chocolate, de chocolatina Bounty, de Petisuis de fresa y galletas dinosaurus, y de Milkybar.
Puntos de venta y horarios de Ratatouille Cheesecake en Sevilla
Todas estas creaciones se pueden degustar en sus tiendas de la calle San Eloy 29, de la calle Asunción 21 y del Centro Comercial Lagoh.
El horario de la tienda de calle San Eloy es de lunes a domingo de 10.00 a 22.00 horas, idéntico horario que el de la calle Asunción.
En el caso del Centro Comercial Lagoh, la tienda está abierta de domingo a jueves de 10.00 a 22.00 horas, a excepción de los viernes y sábados, que está de 10.00 a 23.30 horas.
