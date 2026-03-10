Deportes
Ya es oficial: estas son las 'fan zones' de Atlético de Madrid y Real Sociedad para la final de la Copa del Rey 2026 en Sevilla
Más de 52.000 aficionados de ambos clubes se congregarán el próximo 18 de abril en dos espacios acondicionados y cercanos al estadio de La Cartuja, donde se disputará el partido
Atlético de Madrid y Real Sociedad se enfrentarán el próximo 18 de abril en el estadio de La Cartuja. En juego, una final de la Copa del Rey que congregará en Sevilla a más de 52.000 aficionados de ambos equipos, según el reparto de las entradas anunciado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). "Vamos a aportar todo lo necesario para que se viva la final que todos queremos", ha declarado al respecto este martes Rafael Louzán, presidente de la RFEF.
Y entre esos preparativos están las fan zones, donde se reunirán todos esos miles de hinchas en las horas previas al partido, que arrancará a las 21:00. Así, y tal como han informado desde la Federación, cada club finalista contará con su propio espacio para los aficionados. Tanto atléticos como txuri urdines, eso sí, se concentrarán en áreas próximas al estadio de La Cartuja, en el que se disputará el encuentro.
En concreto, los seguidores del Atlético de Madrid tendrán su fan zone en el parking de Las Moreras, junto al parque del Alamillo, según han detallado desde la Real Federación Española de Fútbol. Por su parte, los aficionados de la Real Sociedad se congregarán ese sábado en la avenida de Carlos III, en el entorno del apeadero de La Cartuja, tal como han explicado estas mismas fuentes oficiales.
Durante la reunión operativa, celebrada este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, se ha decidido que "cada uno de los finalistas reciba 25.680 entradas del aforo general". En total, algo más de 52.000 asientos, lo que supone alrededor del 80% de la capacidad de este estadio sevillano, que estrenó imagen en la pasada edición de la Copa del Rey tras las obras de reforma.
"En España, todos los aficionados y aficionadas al fútbol podrán seguir en directo la gran final a través de la retransmisión televisiva de La1, Movistar Plus+, ETB y TV3", han apuntado asimismo desde la Federación. Una gran final que se volverá a disputar en la capital de Andalucía al menos hasta 2028, según confirmó el propio Louzán el pasado noviembre.
