Sevilla

El Metro de Sevilla estrena una función pionera en su app en tiempo real que no tienen ni Nueva York ni Madrid

Los usuarios podrán comprobar en vivo el funcionamiento de las escaleras mecánicas y los ascensores en las 21 estaciones de la línea 1, que se suma a la información sobre el paso de los trenes o las condiciones ambientales

Aglomeraciones en el Metro de Sevilla durante un Miércoles Santo

Aglomeraciones en el Metro de Sevilla durante un Miércoles Santo / El Correo

Rafa Aranda

Rafa Aranda

Sevilla

El Metro de Sevilla ha lanzado una herramienta que permitirá saber en tiempo real el estado de los acensores y escaleras mecánicas de las 21 estaciones que hay. En total, 41 ascensores y 52 escaleras mecánicas forman parte de la línea 1. Según la sociedad concesionaria, adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y participada mayoritariamente por Globalvia, permitirá mejorar notablemente la información al usuario especialmente para las personas de movilidad reducida, que tienen que utilizar de forma obligatoria los medios mecánicos de acceso.

Esta información estará disponible tanto en la web del Metro como en su app y permitirá conocer en vivo el funcionamiento de las escaleras mecánicas y ascensores. Esta es la vía para conectar la calle con los vestíbulos y los andenes de las estaciones del suburbano. Aunque la fiabilidad de dichas instalaciones es muy elevada, esta información sobre su estado "aporta tranquilidad y permite planificar mejor el trayecto, mejorando la experiencia de las personas que eligen el metro para sus desplazamientos".

Según el Metro, este tipo de herramientas de información al viajero ya está presente en grandes sistemas metropolitanos como Metro de Nueva York, Metro de Washington, Metro de Barcelona o Metro de Madrid, que ofrecen datos sobre la disponibilidad de todos o algunos de estos equipos. Pero el Metro de Sevilla ha ampliado el enfoque de la herramienta incorporando una función adicional: indica si las escaleras mecánicas son de subida o de bajada, lo que permite a los usuarios planificar con mayor precisión su recorrido dentro de la estación.

"Esta nueva funcionalidad responde a la apuesta del metropolitano sevillano por la digitalización como herramienta para facilitar la accesibilidad y optimizar la experiencia de viaje, reforzando su posicionamiento como operador de referencia en innovación aplicada al transporte urbano", ha informado el Metro de Sevilla. Complementa la oferta de herramientas digitales que Metro de Sevilla ofrece a los usuarios del servicio, como la consulta en tiempo real del paso de trenes por estación, las condiciones ambientales en el interior de las unidades de su flota, la consulta de saldo, la recarga online de los títulos de viaje de Metro de Sevilla y la posibilidad de disfrutar del postpago inteligente, a través de la modalidad de usuario registrado en el sistema de validación Tap&Go.

Metro de Sevilla, que en diciembre del pasado 2025 formalizó la compra de cinco nuevos trenes, transportó el pasado año a más de 23,46 millones de usuarios, concretamente 23.462.017 viajeros, que constituye su récord anual histórico desde su puesta en servicio, el 2 de abril de 2009. Este volumen de viajeros equivale a un crecimiento interanual del 3,4% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 22,6 millones de desplazamientos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
