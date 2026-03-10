Ocio
Ibai Llanos desvela los combates de La Velada del Año 6: IlloJuan, Fabiana Sevillano y Edu Aguirre, entre los participantes
El estadio de la Cartuja de Sevilla acogerá el próximo 25 de julio el evento de combates entre los streamers e influencers más famosos
La Velada del Año 6 ya tiene los combates confirmados. Ibai Llanos ya ha desvelado los influencers y streamers que lucharán en el ring el próximo 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Serán en total diez combates, cinco masculinos y cinco femeninos.
El anuncio se realizó este 9 de marzo en el Teatro Victoria de Barcelona, donde el creador de contenido presentó a todos los participantes del evento. Llanos adelantó que esta edición contará con “más combates que nunca” y que el regreso a Sevilla responde a las condiciones que ofrece el estadio, que ya acogió la edición anterior albergando a 80.000 espectadores.
Un evento que fue uno de los más seguidos de la historia de Internet y de la red social de Twitch, acumulando millones de reproducciones. La Velada del Año combina influencers, cantantes y creadores de contenido con actuaciones musicales de artistas internacionales, como Aitana, Myke Towers y Los del Río, que hicieron vibrar a todos los espectadores.
Combates confirmados de La Velada del Año VI
Habrá combates de todos los tipos, desde tiktokers hasta periodistas. Llama la atención Edu Aguirre, Fabiana Sevillano que representará a Sevilla y tendrá el apoyo de su gente, Marta Díaz, Roro y el combate estrella de la noche entre IlloJuan y TheGregf. Estos son los diez enfrentamientos que se celebrarán en el ring de La Cartuja:
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clersss vs. Natalia Mx
- Lit Killah vs. Kidd Keo
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Viruzz vs. Gero Arias
- Roro vs. Samy Rivers
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Plex vs. Fernanfloo
- IlloJuan vs. TheGrefg
Cuándo y dónde comprar las entradas
Las entradas para La Velada del Año VI salieron a la venta este 9 de marzo a las 20:30 horas a través de la plataforma entradas.com. Los precios varían según la zona del estadio y oscilan entre los 53 y los 190 euros.
Según informa la propia organización, se han agotado todas las entradas en cuestión de pocas horas.
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos
- Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces