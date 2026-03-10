Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputación gerente CartujaHermandad de la PazCambio de horaAlertas AemetProcesiones Semana Santa ÉcijaControles DGT AndalucíaInstalaciones deportivas Polígono SurAmpliación Feria de Abril 2027Tarjetas monedero AndalucíaLey gestión ambientalPueblo arroz Sevilla
instagramlinkedin

Ocio

Ibai Llanos desvela los combates de La Velada del Año 6: IlloJuan, Fabiana Sevillano y Edu Aguirre, entre los participantes

El estadio de la Cartuja de Sevilla acogerá el próximo 25 de julio el evento de combates entre los streamers e influencers más famosos

Montaje creado por IA con Fabiana Sevillano, Ibai Llanos, Edu Aguirre e IlloJuan

Montaje creado por IA con Fabiana Sevillano, Ibai Llanos, Edu Aguirre e IlloJuan / El Correo

Susana Sorní

La Velada del Año 6 ya tiene los combates confirmados. Ibai Llanos ya ha desvelado los influencers y streamers que lucharán en el ring el próximo 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Serán en total diez combates, cinco masculinos y cinco femeninos.

El anuncio se realizó este 9 de marzo en el Teatro Victoria de Barcelona, donde el creador de contenido presentó a todos los participantes del evento. Llanos adelantó que esta edición contará con “más combates que nunca” y que el regreso a Sevilla responde a las condiciones que ofrece el estadio, que ya acogió la edición anterior albergando a 80.000 espectadores.

Un evento que fue uno de los más seguidos de la historia de Internet y de la red social de Twitch, acumulando millones de reproducciones. La Velada del Año combina influencers, cantantes y creadores de contenido con actuaciones musicales de artistas internacionales, como Aitana, Myke Towers y Los del Río, que hicieron vibrar a todos los espectadores.

Combates confirmados de La Velada del Año VI

Habrá combates de todos los tipos, desde tiktokers hasta periodistas. Llama la atención Edu Aguirre, Fabiana Sevillano que representará a Sevilla y tendrá el apoyo de su gente, Marta Díaz, Roro y el combate estrella de la noche entre IlloJuan y TheGregf. Estos son los diez enfrentamientos que se celebrarán en el ring de La Cartuja:

  • Edu Aguirre vs. Gastón Edul
  • Fabiana Sevillano vs. La Parce
  • Clersss vs. Natalia Mx
  • Lit Killah vs. Kidd Keo
  • Alondrissa vs. Angie Velasco
  • Viruzz vs. Gero Arias
  • Roro vs. Samy Rivers
  • Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
  • Plex vs. Fernanfloo
  • IlloJuan vs. TheGrefg

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para La Velada del Año VI salieron a la venta este 9 de marzo a las 20:30 horas a través de la plataforma entradas.com. Los precios varían según la zona del estadio y oscilan entre los 53 y los 190 euros.

Noticias relacionadas

Según informa la propia organización, se han agotado todas las entradas en cuestión de pocas horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
  2. Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
  3. Sevilla aprueba el precio por ir al baño: costará 70 céntimos entrar en cualquier aseo público
  4. Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
  5. El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
  6. La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
  7. David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos
  8. Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces

Ya es oficial: estas son las 'fan zones' de Atlético de Madrid y Real Sociedad para la final de la Copa del Rey 2026 en Sevilla

Ya es oficial: estas son las 'fan zones' de Atlético de Madrid y Real Sociedad para la final de la Copa del Rey 2026 en Sevilla

Antonio, dueño de coches de caballos ante la nueva ordenanza de Sevilla: "Tenemos a los animales bien cuidados, que no nos culpen de todo"

La UCO investiga si altos cargos de La Cartuja compraron dos pisos con los amaños de las obras del estadio para la Eurocopa

La UCO investiga si altos cargos de La Cartuja compraron dos pisos con los amaños de las obras del estadio para la Eurocopa

ADIF adjudica a Fonsán las obras de reparación del viaducto ferroviario sobre la Ronda Súpernorte y el arroyo Tamarguillo en Sevilla

ADIF adjudica a Fonsán las obras de reparación del viaducto ferroviario sobre la Ronda Súpernorte y el arroyo Tamarguillo en Sevilla

Ibai Llanos desvela los combates de La Velada del Año 6: IlloJuan, Fabiana Sevillano y Edu Aguirre, entre los participantes

Ibai Llanos desvela los combates de La Velada del Año 6: IlloJuan, Fabiana Sevillano y Edu Aguirre, entre los participantes

Los precios de los aparcamientos subterráneos de Sevilla suben un 3,1%: estas son las nuevas tarifas de 2026

Los precios de los aparcamientos subterráneos de Sevilla suben un 3,1%: estas son las nuevas tarifas de 2026

El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para "evitar sufrimientos innecesarios"

Broche de oro a la investigación: el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe premia a la excelencia científica entre su plantilla

Broche de oro a la investigación: el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe premia a la excelencia científica entre su plantilla
Tracking Pixel Contents