Ibai Llanos desvela los combates de La Velada del Año 6: IlloJuan, Fabiana Sevillano y Edu Aguirre, entre los participantes

La Velada del Año 6 ya tiene los combates confirmados. Ibai Llanos ya ha desvelado los influencers y streamers que lucharán en el ring el próximo 25 de julio, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Serán en total diez combates, cinco masculinos y cinco femeninos.

El anuncio se realizó este 9 de marzo en el Teatro Victoria de Barcelona, donde el creador de contenido presentó a todos los participantes del evento. Llanos adelantó que esta edición contará con “más combates que nunca” y que el regreso a Sevilla responde a las condiciones que ofrece el estadio, que ya acogió la edición anterior albergando a 80.000 espectadores.

Un evento que fue uno de los más seguidos de la historia de Internet y de la red social de Twitch, acumulando millones de reproducciones. La Velada del Año combina influencers, cantantes y creadores de contenido con actuaciones musicales de artistas internacionales, como Aitana, Myke Towers y Los del Río, que hicieron vibrar a todos los espectadores.

Combates confirmados de La Velada del Año VI

Habrá combates de todos los tipos, desde tiktokers hasta periodistas. Llama la atención Edu Aguirre, Fabiana Sevillano que representará a Sevilla y tendrá el apoyo de su gente, Marta Díaz, Roro y el combate estrella de la noche entre IlloJuan y TheGregf. Estos son los diez enfrentamientos que se celebrarán en el ring de La Cartuja:

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia Mx

Lit Killah vs. Kidd Keo

Alondrissa vs. Angie Velasco

Viruzz vs. Gero Arias

Roro vs. Samy Rivers

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para La Velada del Año VI salieron a la venta este 9 de marzo a las 20:30 horas a través de la plataforma entradas.com. Los precios varían según la zona del estadio y oscilan entre los 53 y los 190 euros.

Noticias relacionadas

Según informa la propia organización, se han agotado todas las entradas en cuestión de pocas horas.