#ElCorreoPregunta
José María Garzón, empresario de la Maestranza, desmiente a TeleMadrid por la retransmisión de la temporada: "Son muy listos"
Ha asegurado en el foro de El Correo de Andalucía que le ha molestado que salieran esas informaciones cuando aún no se ha firmado nada: "Tengo habladas varias corridas con Canal Sur y otras con One Toro"
José María Garzón, empresario de la plaza de la Maestranza de Sevilla, ha asegurado en el foro El Correo Pregunta, de El Correo de Andalucía, que por el momento ninguna cadena ha firmado retransmitir las corridas de toros de la próxima temporada. Sobre los rumores que apuntaban a Telemadrid ha asegurado con sorna que "son muy listos".
"Se han adelantado, pero no hay nada cerrado", ha señalado Garzón. "Tengo habladas varias corridas con Canal Sur y otras con One Toro", ha afirmado en la sede de la Fundación Cajasol.
En este sentido, se ha "molestado" con la televisión pública de la Comunidad de Madrid por lo ocurrido. "TeleMadrid no ha hablado con Canal Sur, no habían tenido ningún contacto", ha insistido en este sentido.
Esto ha llevado a Garzón a pedir "cuidado" con lo que se lee en los medios de comunicación y, sobre todo, en las redes sociales. "No todo lo que se lee es verdad", dijo. "En las redes sociales es muy fácil escribir una cosa".
Sobre este tema, Garzón afirmó que "si alguien dice que yo he firmado ahí, que lo demuestre".
