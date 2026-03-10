Juan Ortega y su búsqueda del toreo en el ballet: "Son capaces de contar algo simplemente con su cuerpo"

Juan Ortega ha participado en el foro El Correo Pregunta, organizado por El Correo de Andalucía en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla. El maestro ha confiado a los presentes su pasión por el ballet para buscar la inspiración en el toreo: "Lo que siento que me transmite sin hablar, sin cantar, sin decir nada. Son capaces de contar algo simplemente con su cuerpo".

"A mí me decían de niño que el torero tenía que estar 25 horas pensando en el toro. Conforme pasaron los años me di cuenta de qué es verdad", reconoció Ortega. "Otra cosa es que el toro es muy celoso", ha apuntado el maestro, "y los momentos en los que te centras en otra cosa y luego llegas a la cara del toro, la cosa no fluye igual".

"El ser capaz de expresarte, de ver las cosas…", apuntó Ortega. Por eso busca el toreo en otros lugares de la vida. "Cada uno va buscando lo que le llena. Unas veces lo coges de otros toreros, pero puedes coger de otras disciplinas también".

Un profesor que tuvo en Córdoba le insistía en ello. "Me decía que si toreábamos de salón, que si el gimnasio, que si el frontón y se ponía negro. “Si en el toro hay que quedarse quieto”, nos decía. Y nos decía: ustedes tenéis que apuntaros a ballet".

De momento, no lo ha hecho, pero sí se está nutriendo de él. "Me ha empezado a gustar el ballet y le veo muchas cosas. Lo que siento que me transmite sin hablar, sin cantar, sin decir nada. Son capaces de contar algo simplemente con su cuerpo".

"Ahora me gusta. No entiendo, no sé, pero busco cosas en el ballet", asegura. "Uno tiene que salirse de aquello en lo que está cómodo. No movemos en lo que controlamos y lo demás nos genera rechazo. Si quieres salir y si quieres crecer y seguir avanzando, hay que salir. En el toreo, otra de las cosas que he descubierto es que le cabe todo. Cuando uno lo hace desde dentro, le cabe todo lo que le quieras hacer. Te engrandece como torero, como persona y mantiene a la gente ilusionada".