Ni en Kenia ni en Tanzania: el rincón a dos horas de Sevilla donde puedes ver de cerca auténticos bisontes salvajes

Un safari en el que ver en primera persona bisontes, además de una amplia variedad de fauna silvestre. Puede parecer una actividad propia de Kenia o Tanzania, pero es lo que ofrece un entorno natural de la provincia de Jaén, situado a apenas dos horas de Sevilla: la finca El Encinarejo, en Andújar.

En este rincón oculto de Andalucía situado en el Parque Natural de Sierra de Andújar, los visitantes pueden disfrutar de más de mil hectáreas de terreno repleto de dehesas, valles y acantilados con toda clase de animales salvajes.

Ciervos, aves rapaces y una gran variedad de fauna silvestre

En toda su extensión, se pueden contemplar de cerca ciervos rojos, gamos, jabalís, águilas imperiales y reales, buitres negros y leonados, ginetas, tejones y nutria, entre otros.

La finca El Encinarejo, en Andújar, permite ver de cerca bisontes y linces ibéricos gracias a su safari / El Encinarejo

Pero, además, destacan dos especies consideradas las "estrellas" de la finca: el lince ibérico, en peligro de extinción, y el bisonte europeo.

Bisontes europeos en Andalucía: una introducción pionera en 2020

De ese modo, El Encinarejo ofrece a sus visitantes la posibilidad de disfrutar de la naturaleza más salvaje de toda Andalucía a través de sus safaris, que permiten ver a bisontes europeos, una especie que llegó a la finca en 2020, lo que hizo que este recinto sea la primera propiedad privada de Andalucía que introduce estos animales como una especie silvestre de semilibertad.

"Creemos firmemente que el bisonte aportará valor al paisaje natural y modificará la vegetación de la finca de manera positiva. Actualmente contamos con un programa de investigación y seguimiento a tiempo completo, en el que invitamos encantados a nuestros huéspedes a participar", señalan desde la finca.

El Encinarejo, hogar del lince ibérico en peligro "extremo"

Además de estos bisontes, El Encinarejo también se ha convertido en el hogar de los linces ibéricos, una especie muy esquiva y en peligro "extremo" que se pueden contemplar en su propio hábitat.

Un proyecto que busca ofrecer una mezcla de naturaleza, relajación, historia, cultura y experiencias gastronómicas que nació en abril de 2019, cuado la familia Hohne y Murdoch se hizo con esta finca para echar raíces y mostrar su "potencial oculto".

De finca de caza a destino de biodiversidad

"En los dos primeros años, la finca se transformó de una clásica finca andaluza de caza en un destino global de biodiversidad, donde la naturaleza y el ser humano pudieran convivir", recalcan sus propietarios al respecto.

Así, esta familia busca hacer que la naturaleza sea "la prioridad" para ayudar a mejorar el ecosistema, además de introducir un "ecoturismo de alto nivel" en esta propiedad privilegiada.

Un modelo todo incluido con alojamiento de lujo y vistas al santuario

Para ello, han creado un modelo de todo incluido en el que ofrecen a sus visitantes un apartamento de lujo situado en la ladera de una montaña, con vista a la Sierra de Andújar y al Santuario de la Virgen de la Cabeza, con todas las actividades incluidas.

De ese modo, quienes se instalen en este lugar podrán disfrutar incluido en el precio de alojamiento, comida, bebida y un safari diario por la mañana para explorar la finca con sus guías.

Precio del todo incluido y ubicación: a dos horas de Sevilla

En estos safaris, que también se pueden contratar de forma individual, sin el alojamiento, por 50 euros por adulto y 25 euros por niño, para un mínimo de seis personas, se pueden ver los bisontes y linces ibéricos, además de especies como el águila imperial, el águila real, el ciervo y el gamo, además del zorro, la nutria y gran diversidad de aves.

La oferta especial de alojamiento, actividades, safari y comida, por su parte, tiene un precio de 450 euros por habitación y noche. Todo esto se puede disfrutar en la finca El Encinarejo, situada a 21 kilómetros de Andújar y a dos horas de Sevilla.