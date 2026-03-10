Los Palacios y Morón tendrán 81 nuevas VPO construidas por la Diputación de Sevilla: las viviendas costarán menos de 115.000 euros

Los municipios de Morón de la Frontera y Los Palacios y Villafranca contarán con hasta 81 nuevas viviendas de protección oficial. La Diputación de Sevilla abre una nueva línea de actuación para impulsar la construcción de vivienda pública en suelos cedidos por las entidades locales. La nueva línea de actuación se ha estrenado con el acuerdo firmado este martes entre el presidente de la institución provincial, Javier Fernández, y los alcaldes de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, y Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez.

Es una nueva línea de trabajo que la Diputación pone a disposición de los Ayuntamientos a través del uso de suelo público municipal --que deben ceder-- para la puesta en marcha de más VPO a través de la empresa pública Sevilla Activa, que venderá las viviendas sobre el paraguas del registro de demandantes de viviendas que cada municipio presenta. De momento ya es una realidad para los vecinos de Morón y Los Palacios, pero Fernández ha afirmado que se encuentran en diálogo con más Ayuntamientos para que se sumen a la iniciativa, aunque son proyectos que "aún se encuentran en una fase embrionaria".

Un total de 50 viviendas en Los Palacios y 31 en Morón

En total, se trata de 81 nuevas VPO, cuya redacción de proyectos se espera que finalice en breve para "poder comenzar con la construcción a finales de este año". En Los Palacios y Villafranca habrá un total de 50 viviendas, que saldrán al mercado por valor de 91.500 euros, aunque habrá dos de ellas adaptadas que verán reducido su precio hasta los 76.000 euros. El alcalde de este municipio, Juan Manuel Valle, ha mostrado su agradecimiento por la lealtad institucional que supone este acuerdo: "Lanza un mensaje muy potente para toda España, especialmente, cuando existen limitaciones en las entidades locales para financiar préstamos".

En el caso particular de esta localidad, se trata de suelos que perdieron tras la entrada de fondos de inversión que paralizaron la ejecución de las obras. De hecho, hay una parte importante de estas viviendas que están al 60% de su ejecución. Una promoción que ahora recupera el Ayuntamiento tras el acuerdo firmado con la Diputación: "Hemos tenido una pelea jurídica muy dura para recuperar esta promoción", ha subrayado el alcalde, al tiempo que agradecía a Fernández su predisposición.

En Morón de la Frontera serán 31 viviendas por precio de 115.000 euros. Su primer edil, Juan Manuel Rodríguez, ha matizado que se trata de "un premio a un gran esfuerzo". En los últimos 15 años, han desarrollado en el municipio una promoción de 10 VPO con financiación local, pero quedaba "otra parte importante de suelo que solos no podíamos afrontar solos" y ahora facilita la Diputación a través de Sevilla Activa.

"Estoy convencido que estas nuevas viviendas se habrán vendido en diez días". Así lo ha destacado el presidente de la Diputación, Javier Fernández, al tiempo que ha lanzado un claro mensaje a Juanma Moreno: "es un modelo exportable a toda Andalucía". Sostiene que la Junta podría colaborar desde el punta de vista de la lealtad institucional y matiza que con ello no pretende "caer en ninguna confrontación".

Fernández espera finalizar con la tramitación de Cortijo de Cuarto a finales de año

Esta nueva línea de actuación se suma a las dos que ya estaban operativas en el marco de la Diputación de Sevilla. Por un lado, la línea de subvenciones a los municipios por valor de 60 millones de euros para 31 promociones de VPO, donde la institución provincial entrega alrededor de 50.000 euros por cada vivienda construida por los municipios con el fin de que el precio de venta no supere los 115.000 euros y, en caso del alquiler, no excede de los 300 euros al mes.

Por otro lado, se halla el proyecto del Cortijo de Cuarto. El presidente de la Diputación confía que la tramitación urbanística, jurídica y medioambiental "esté acabada a finales de 2026" para arrancar con la construcción en 2027. Se trata de un parque público para la construcción de alrededor de 6.000 viviendas en un terreno de 150 hectáreas. Una de las grandes apuestas en materia de vivienda desde la llegada de Fernández a la institución provincial.