La Policía busca a los dueños de 17 gallos de pelea abandonados junto al Cementerio de Sevilla

En sacos de plástico transpirables. Así ha encontrado la Policía Local de Sevilla 17 gallos de pelea de la raza Combatiente Español junto al Cementerio de Sevilla. Las aves habían sido abandonados ante la presencial los agentes. Ahora, la Policía trata de encontrar a los dueños de los animales y averiguar si se trata de una sustracción, una situación muy habitual en el mundo de las peleas de gallos.

Los ejemplares han sido retirados de la calle por el servicio de recogida de animales del Zoosanitario Municipal para realizarles una revisión veterinaria. Además, tratarán de localizar a los propietarios de los animales. La Policía Local investiga ya los hechos y realizará las pesquisas necesarias para determinar la procedencia de los gallos y conocer si fueron objeto de robo en una explotación agrícola.

Los robos de estos animales son habituales en la comunidad autónoma, debido a los altos precios que se cobran por la venta ilegal de los animales, que pueden alcanzar las cuatro cifras. Solo con entrar en las páginas habituales de venta enLotre los aficionados gallísticos. Para evitar que se produzcan este tipo de sustracciones, los dueños de los animales les tatúan bajo las alas con el nombre de su casteador.

Las peleas son legales en Andalucía

Andalucía es, junto a Canarias, la única comunidad autónoma en la que siguen siendo legales las peleas de gallo, sin embargo, la cría de gallo combatiente está legalizada en todo el país. La ley de bienestar animal, fomentada por Ione Belarra, prohíbe expresamente "el adiestramiento y uso de animales para peleas y riñas con otros animales o personas", pero la aplicación depende de la comunidad autónoma.

La raza Combatiente Español es la más valorada entre los expertos por la agresividad que demuestran los animales a la hora de pelear. La normativa en Andalucía sostiene que "salvo aquellas de selección de cría para la mejora de la raza y su exportación realizadas en criaderos y locales debidamente autorizados con la sola y única asistencia de sus socios. De hecho, son habituales sus exportaciones a América.

Los animales son criados como atleta para exprimir su rendimiento en las peleas. Pese a su legalidad, solo los miembros de la Federación Gallística pueden acudir a estos eventos, por lo que resulta prácticamente imposible presenciar una pelea de estos animales. Habitualmente, estos encuentros se dan en la provincia de Cádiz, en concreto, en Sanlúcar de Barrameda y Jerez y los aficionados son avisados cada viernes por Whatsapp.