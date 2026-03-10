La Policía vuelve a golpear los cultivos de marihuana en el Polígono Sur: más de 100 agentes desplegados en el barrio

Más de 100 agentes de la Policía Nacional se han desplegado este martes en el Polígono Sur para actuar contra cultivos ilegales de marihuana. Esta nueva matrooperación policial se ha denominado 'Bonalt' y ha consistido en la ejecución de cuatro registros domiciliarios, sin que haya habido constancia de personas detenidas. La Policía Nacional mantiene abierta la operación desde esta mañana, según ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, a Europa Press.

La operación ha tenido lugar en la calle José Manuel Caballero Bonald y se ha desarrollado principalmente a lo largo de la mañana con unos 100 agentes del cuerpo que han sorprendido a los vecinos y han irrumpido con los furgones para practicar las incursiones en los bloques de una zona de viviendas y zonas ajardinadas.

Este lunes la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ya desarticularon en la localidad sevillana de Osuna varios cultivos indoor de marihuana y detuvieron a dos personas como presuntos responsables de delitos contra la salud pública y defraudación eléctrica. La operación se saldó con la incautación de 757 plantas de cannabis, así como la droga ya preparada para su distribución, dinero en efectivo y varios vehículos.

Otras operaciones recientes en el Polígono Sur

Este año, en enero, la Guardia Civil de Cádiz ya tomó el Polígono Sur, concretamente en Las Tres Mil Viviendas, cuando actuó junto a la Policía Nacional en otra macrooperación "destinada a luchar contra bandas que se dedican al robo con violencia a joyeros y empresarios", tal como subtrayó el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. Aquí también hubo despliegue en Torreblana y Utrera. En total se practicaron nueve entradas y registros domiciliarios en Sevilla capital, incluido el Polígono Sur, y también en alguna otra población de la provincia.

O en diciembre, la Policía Nacional detuvo a siete personas tras una marcooperación a raíz de la participación de algunos de ellos en el tiroteo del pasado 5 de diciembre en las Tres Mil Viviendas. Cuatro de ellas fueron enviadas a prisión, mientras que un menor de edad está en un centro de internamiento. La Policía Nacional informó de que tras las primeras actuaciones se logró identificar a todos los sujetos implicados, "siendo todos ellos miembros de un mismo clan asentado en la barriada de las 3.000 viviendas".