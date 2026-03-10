El quiosco-bar Los Leones de la Alameda de Hércules seguirá abierto: continuará en las mismas manos hasta encontrar nuevo dueño

El quiosco-bar Los Leones de la Alameda de Hércules seguirá en manos de Serenísima Iberia S.L, la empresa que tenía la concesión desde 2023 hasta su renuncia en mayo de 2025 por falta de rentabilidad y tras desestimar el Ayuntamiento de Sevilla una modificación de las condiciones del contrato. Desde entonces el Gobierno de José Luis Sanz quiere un nuevo dueño, pero hasta que se produzca la adjudicación del nuevo procedimiento de licitación la Gerencia de Urbanismo aprueba autorizar a esta empresa a que continúe explotando el quiosco-bar y su terraza de veladores provisionalmente "a fin de evitar que sea objeto de vandalismo y/o destrucción".

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo da luz verde en su reunión ordinaria de este martes a que esta entidad mantenga abierto el quiosco para que no se quede vacío durante la adjudicación pero a cambio no puede hacerlo de manera gratuita, sino que tendrá que abonar una cuantía "en evitación de enriquecimiento injusto".

La concesionaria deberá pagar una prestación económica que, según el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, asciende a 22.790,38 euros. Esta cantidad es "equivalente al importe del canon tipo de la anterior licitación", y abarca desde el 16 de agosto de 2025 que acaba la concesión hasta la toma de posesión del inmueble por un nuevo concesionario.

La renuncia de la concesión administrativa del local, que llegaba inicialmente hasta septiembre de 2033, se confirmó en la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo del 14 de mayo de 2025. Entonces, se aceptó esta renuncia "desestimándose el resto de pretensiones por suponer una modificación sustancial de las condiciones del contrato". Fue en marzo de 2025 cuando la concesionaria presentó un escrito en el que se refería a una serie de circunstancias por las que "la previsión de ingresos inicialmente prevista no se estaría ajustando a la realidad", explica el expediente.

Terraza de veladores en la Alameda de Hércules en Sevilla / Jorge Jiménez

"Para revertir la situación económica proponía la adopción de una serie de medidas" que "suponían una modificación sustancial de las condiciones del contrato". Y "para el supuesto de no ser aceptadas soluciones propuestas, la concesionaria manifestaba su renuncia a la concesión". Como en mayo Urbanismo aceptó la renuncia, se resolvió el contrato y Serenísima Iberia debía mantener en funcionamiento la concesión por un plazo mínimo de tres meses. Además, Serenísima Iberia abonó liquidaciones por un importe de 41.000 euros y 20.500 euros correspondientes a los periodos de 1 de abril a 30 de junio y 1 de julio a 15 de agosto respectivamente.

Serenísima Iberia ha utilizado el inmueble sin abonar cantidad

El quiosco debía cerrar inmediatamente, pero siguió abierto. Serenísima Iberia "continúa utilizando el inmueble sin abonar cantidad alguna por tal concepto", añade el documento consultado por este periódico. No se perderá actividad ni puestos de trabajo durante la tramitación del nuevo concurso. Como ya no habría contrato en vigor tras la renuncia, el Ayuntamiento da una autorización excepcional para que Serenísima Iberia se quede mientras tanto a cambio del pago de la prestación económica.

El Servicio de Patrimonio Municipal del Suelo y Concesiones, con fecha 16 de febrero de 2026, valoraba que el quiosco-bar siguiera siendo explotado por Serenísima Iberia y esta, con fecha 23 de febrero, manifestaba su disposición para continuar la actividad que venía ejerciendo durante el tiempo necesario hasta la nueva licitación.

La adjudicación se produjo por parte de la Comisión Ejecutiva en julio de 2023, mediante una concesión administrativa para la explotación de Los Leones como quiosco-bar sin música, por un canon anual de 164.000 euros y un plazo de diez años y una cantidad económica destinada a la mejora de las instalaciones y equipamientos por importe de 51.280 euros (IVA exc.). La concesión se formalizó el 12 de septiembre de 2023 por lo que la concesión finalizaría el 12 de septiembre de 2033.

Este establecimiento forma parte del paisaje de una Alameda de Hércules que pide a gritos una transformación. El Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Arquitectos ya anunciaron una futura convocatoria de un concurso de ideas para la reurbanización y rediseño de la Alameda más de 15 años después. De hecho, en muchas ocasiones ha estado en el foco por ser un punto habitual de concentración de aficionados de fútbol, por existir un clima de inseguridad denunciado por vecinos de la zona, o por la alta presencia de veladores, muchos excediéndose de la licencia concedida.

Los Leones seguirá aportando vida a la plaza, en la línea de otros quioscos-bares como Lobero (Los Bermejales), Muelle Camaronero o el mítico bar de los Hermanos Gómez en los Jardines de Murillo. Se reafirma así que en Sevilla hay una clara apuesta por este tipo de establecimientos en diferentes barrios de la capital.