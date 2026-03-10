Transporte
Renfe recupera el AVE directo entre Barcelona y Sevilla tras casi dos meses interrumpido
Tras varias semanas de interrupción, se recupera una de las rutas clave entre Cataluña y Andalucía
Renfe ha restablecido desde este lunes el servicio directo de AVE entre Barcelona y Sevilla, que vuelve a operar en ambos sentidos tras haber permanecido interrumpido durante semanas.
La compañía ferroviaria ha confirmado a través de sus redes sociales que la conexión de alta velocidad entre ambas ciudades vuelve a estar operativa desde el 9 de marzo. "Desde ayer, 9 de marzo, vuelve a estar operativo el servicio directo de alta velocidad entre Barcelona y Sevilla, en ambos sentidos", ha señalado Renfe en un mensaje difundido en la red social X.
Con la recuperación de este trayecto, los viajeros vuelven a disponer de un servicio directo entre la estación de Barcelona Sants y Sevilla Santa Justa, una de las rutas de larga distancia que conecta Cataluña con Andalucía.
El servicio había quedado interrumpido tras el accidente ferroviario registrado el pasado 18 de enero en Adamuz, en el que fallecieron 46 personas y más de 120 resultaron heridas. El restablecimiento del trayecto permite recuperar una conexión directa de alta velocidad entre ambas ciudades después de casi dos meses sin servicio.
Los usuarios que quieran viajar entre ambas ciudades ya no tendrán que hacer escala en Madrid. Esta conexión también es aplicable al Sevilla-Zaragoza, trayecto que también se puede hacer ahora de manera directa y sin escala en Madrid.
