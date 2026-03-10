Pistas de fútbol sala, baloncesto y petanca: el Polígono Sur recuperará una de sus parcelas degradadas con una nueva instalación deportiva

La barriada de Martínez Montañés, ubicada en el Polígono Sur, se encuentra inmersa en una transformación de más de 13 millones de euros. Este proyecto social incluye la construcción de 92 viviendas, la mejora de otras 512 viviendas públicas, la reurbanización de la carretera de Su Eminencia, un corredor verde que conectará con el Parque Guadaíra, la recuperación de espacios públicos, zonas verdes, arbolado, un carril bici y la dotación de espacios deportivos. Precisamente esto último es donde se va a producir de manera inminente un paso de gigante. La Gerencia de Urbanismo da luz verde esta semana a la construcción de un equipamiento deportivo que incluye una cancha de fútbol sala y baloncesto y pistas de petanca.

El Ayuntamiento de Sevilla, en la reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de este martes, concede licencia de obra a este proyecto que irá ubicado en la calle Cañas y Barro, el límite sur de la barriada Martínez Montañés, junto al parque Vacío Central. La licencia se otorga a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), de la Junta de Andalucía, que es la que ha impulsado el proyecto junto al Gobierno de José Luis Sanz, quien hace unas semanas anunciaba el derribo del asentamiento de Reina de los Ángeles.

Fútbol, baloncesto y petanca

Estos equipamientos deportivos incluyen la construcción de una cancha de fútbol sala y de baloncesto en la parcela, además de unas pistas para el juego de la petanca y unos aparatos biosaludables para mayores. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, habrá una entrada a la parcela en el centro del límite norte y un camino formado por losas prefabricadas de hormigón situadas directamente sobre el terreno.

La cancha de fútbol sala estará en el extremo sur de la parcela, que se podrá compatibilizar con otras dos para jugar al baloncesto, gracias a las dimensiones de unas y otras. Estas pistas tendrán una solera armada de hormigón terminadas con sílice, corindón y cuarzo, y pintura al clorocaucho para las líneas de delimitación del juego y en toda su superficie. Entre la entrada y las canchas se plantea ubicar dos pistas de petanca en el lado oeste y aparatos biosaludables para mayores en el lado este.

La intervención se completará con la disposición de algún arbolado de porte medio (Tipuana Tipu) que dará sombra sobre la parte de la parcela no pavimentada y la disposición de algunos bancos de hormigón, de gran durabilidad. La superficie pavimentada es de 1.950 m², mientras que el resto se conservará terrizo, sin pavimentar.

Una primera fase de obras en Martínez Montañés

El desarrollo del proyecto deportivo forma parte de la primera fase de obras, en los conjuntos uno, dos y tres de Martínez Montañés. Para estas actuaciones, el Gobierno andaluz destinará cerca de cinco millones de euros: 4.251.685 euros del Programa Feder Andalucía 2021-2027, a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis), y 600.000 euros más de fondos propios de la Junta.

Esta intervención, ya en marcha, incluye la construcción de 30 nuevas viviendas públicas en un edificio clausurado actualmente. También se ejecutará la rehabilitación de otras 80 viviendas, en las que se reformarán cocinas y baños, se sustituirán las instalaciones de abastecimiento, saneamiento y electricidad y se repararán los pavimentos y alicatados, así como otros elementos constructivos de las viviendas que se encuentren dañados.

Edificio de viviendas en la Barriada Martínez Montañés en Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

El resto de actuaciones, previstas también a lo largo de 2026, serán las mejoras en las zonas comunes de otras 432 viviendas. En concreto, cuatro edificios se someterán a reformas de fachadas, cantos de forjado, pintura, elementos metálicos e instalaciones de evacuación de aguas de cubierta, mientras que en otros 17 bloques se realizarán reparaciones de parámetros y pintura de fachadas.

En una segunda fase está previsto intervenir en los conjuntos cinco y seis de la barriada con la construcción de otras 62 viviendas, mediante la intervención integral de tres bloques, actualmente clausurados, con una inversión estimada de más de ocho millones de euros. Las viviendas que se construyan se destinarán a familias cuyos hogares sufren un avanzado estado de deterioro.

La Junta de Andalucía también informó durante la presentación del proyecto que se culminará con modificaciones urbanísticas necesarias para transformar esos edificios degradados en espacios urbanos con zonas verdes abierto a la Carretera de su Eminencia, para el disfrute y la convivencia de los vecinos- Para ello, se demolerán estos cuatro bloques una vez se haga el traslado de los vecinos.

Para asesoramiento vecinal, habrá una sede del Gobierno andaluz, un servicio para el cual eran necesarios trabajos de reforma de un local que funcionará como una nueva oficina de atención al público. Su ubicación es la avenida de La Paz.