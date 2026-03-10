Tres detenidos por asaltos en zonas de ocio de Sevilla usando la técnica del mataleón

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas por su presunta implicación en siete robos con violencia y lesiones cometidos con la técnica del “mataleón”, un método especialmente peligroso utilizado para inmovilizar a las víctimas. La Autoridad Judicial ha decretado prisión provisional para dos de los arrestados.

Técnica del “mataleón”

La investigación se inició el pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento del primero de los robos violentos en el que los autores utilizaron la técnica del “mataleón”, se trata de una maniobra muy peligrosa empleada para inmovilizar a la víctima, privándole del riego sanguíneo, y cometer el robo. A este le siguieron otras denuncias que presentaban las mismas características y compartían escenario, siempre en inmediaciones de zonas de ocio, repartidos por los distintos distritos de la capital andaluza.

Las diferentes diligencias permitieron constatar que el modus operandi utilizado por los autores era someter a vigilancia tanto el interior como el exterior de establecimientos de ocio al objeto de elegir a las víctimas más vulnerables, que se marcharan solas; esto era aprovechado para actuar con más facilidad e impunidad, garantizando el botín y su huida.

Operación Uro

Con esta operación intensiva denominada Uro, se logró identificar plenamente a los responsables, culminando con la detención de estas tres personas, dándose la circunstancia que uno de ellos al verse sorprendido por los agentes, huyó a la provincia de Huelva donde fue localizado.

Los tres arrestado pasaron a disposición de la Autoridad Judicial quien decretó prisión provisional para dos de ellos.