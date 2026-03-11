Un accidente de tráfico múltiple en la A-49 deja un herido a la altura de Bollullos de la Mitación

Al menos una persona ha resultado herida en una colisión múltiple, en la que se han visto implicados varios turismos y una furgoneta, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este miércoles en la A-49, a la altura de Bollullos de la Mitación (Sevilla), en sentido Huelva.

Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido sobre las 08,00 horas de la presente jornada, momento en el que varios testigos alertaron a la sala del suceso.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil y los Servicios Sanitarios, que se encuentran trabajando en el lugar del accidente. Por el momento, no ha trascendido información sobre el estado de salud del afectado.