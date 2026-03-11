Conflicto en Oriente Próximo
Un accidente de tráfico múltiple en la A-49 deja un herido a la altura de Bollullos de la Mitación
Una colisión múltiple en la A-49, a la altura de Bollullos de la Mitación, en Sevilla, ha dejado al menos un herido este miércoles, según el Servicio de Emergencias 112 Andalucía
Al menos una persona ha resultado herida en una colisión múltiple, en la que se han visto implicados varios turismos y una furgoneta, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este miércoles en la A-49, a la altura de Bollullos de la Mitación (Sevilla), en sentido Huelva.
Según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido sobre las 08,00 horas de la presente jornada, momento en el que varios testigos alertaron a la sala del suceso.
Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil y los Servicios Sanitarios, que se encuentran trabajando en el lugar del accidente. Por el momento, no ha trascendido información sobre el estado de salud del afectado.
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces