Arranca la mayor campaña de fumigación de mosquitos en Sevilla: "Hay más riesgo este año, va a ser complicado"

Arranca la campaña más temprana y de mayor envergadura para la vigilancia y el control de mosquitos transmisores en la provincia de Sevilla. Las abundantes lluvias de este año han generado una situación de mayor riesgo no sólo para la transmisión del Virus del Nilo Occidental, sino también de otras enfermedades como dengue; chikungunya o zika, según el último aviso difundido por la Junta de Andalucía. Por este motivo, la Diputación Provincial ha iniciado ya los trabajos de fumigación con un plan que se ha coordinado este miércoles en una reunión entre el presidente de la Diputación Provincial, Javier Fernández, y alcaldes y alcaldesas de quince municipios.

El acto de lanzamiento de la campaña se ha celebrado en el municipio de VillaManrique de la Condesa, con la presencia del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, y los alcaldes y alcaldesas de los municipios del Bajo Guadalquivir, en cuyas áreas periurbanas se va a llevar a cabo esta campaña por su mayor riesgo entomológico de presencia del mosquito transmisor La jornada ha comenzado en el ayuntamiento de la localidad de Manrique, donde se han reunido de manera privada los alcaldes y alcaldesas de las 15 localidades donde se van a tomar las medidas, y después, se han trasladado a la Laguna de San Lázaro donde se están llevando a cabo los distintos planes de control y vigilancia.

La empresa encargada es Tragsatec, con la que Diputación mantiene un contrato por dos años, con un presupuesto de 6 millones de euros, que según las declaraciones del presidente, “se repartirán al 50% en los dos años de este proyecto”. La campaña comenzó el pasado 2 de marzo y finalizará en noviembre, con la vuelta del frío a la provincia.

Trabajos de prevención a la espera de la Junta de Andalucía

Las labores de prevención llevadas a cabo por la empresa para el control del mosquito son el muestreo larvario (el año pasado se hicieron un total de 40 mil muestras), las cajas nido, el cañón pulverizado y el dron o la avioneta. Como explica José Antonio Valero, encargado de la empresa Tragsatec, también se usan drones: “Un tratamiento con drones no es lo más adecuado a lo mejor para una superficie extensa, pero sí son muy útiles para lugares donde no podamos llegar”.

Además, el encargado afirma que donde hay presencia de agua estancada, hay probabilidad de presencia de mosquitos. “Esperamos que va a ser un año complicado, pero aquí estamos para combatirlos”, concluye.

Tras la demostración y explicación de las labores, el presidente de la Diputación ha mandado un mensaje de calma a la población sevillana: “El riesgo es mayor, por la abundancia de lluvia de estos pasados meses. Es un año de mayor riesgo, tal y como dicen los expertos. Queremos lanzar un mensaje de calma, de tranquilidad, un mensaje de que queremos mantener informados a toda la ciudadanía de todos los pasos que vamos dando, y dar una información veraz, cercana y actualizada. Vamos a poner todo de nuestra parte para que no haya ninguna víctima, que haya el menor número de contagios”.

El presidente señala la labor de la Diputación con los municipios a trabajar “sin escatimar”. Sin embargo, señala a la Junta de Andalucía: “La Junta debería de asumir todas y cada una de las responsabilidades y gestionar el tema en primera persona, puesto que el virus del Nilo mata a personas. Esto no es una plaga local donde los ayuntamientos son los responsables competentes. Hay una dejación por parte de la Junta de Andalucía, pero eso no significa que vayamos a esperar a que judicialmente se resuelva. Nosotros damos un paso adelante, y no vamos a escatimar un euro en ningún recurso por parte de la Diputación”.