El Ayuntamiento de Sevilla devuelve 2,6 millones de fondos europeos por el retraso en la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio

El gran proyecto de más de 10 millones de euros para convertir la Fábrica de Vidrio en un contenedor cultural y centro de mayores se queda sin 2,6 millones de fondos europeos. Es el propio Ayuntamiento de Sevilla el que ha renunciado a ellos. Como informó El Correo de Andalucía, su rehabilitación quedó desierta, igual que ha ocurrido con el Pabellón Real. Al no haber ninguna empresa interesada en hacerse cargo de la reforma de las naves 1 y 4, la Junta de Gobierno Local confirmó el pasado viernes que este parón "imposibilita el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida para la financiación de las obras".

Según el expediente consultado por este periódico, el Gobierno de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la Convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Esta "devolución voluntaria" de la financiación de las obras se produce porque ya no se iba a llegar a la fecha límite, el 31 de marzo de 2026, que era una de las condiciones establecidas en la subvención. Por ello se apruebó también solicitar al Ministerio esta renuncia, proceder al reintegro de la cantidad junto a los intereses de demora que proceda y notificar los acuerdos a la Coordinación de Fondos Europeos.

Proyecto para la antigua Fábrica de Vidrio de La Trinidad / Ayuntamiento de Sevilla

El Ayuntamiento cubrirá todos los costes

El alcalde ya adelantó a comienzos de año que las licitaciones del Pabellón Real y la Fábrica de Vidrio eran "muy importantes" pero como habían quedado desiertas "se volverán a sacar". "El proyecto de la Fábrica de Vidrio tenía fondos europeos que seguramente se van a perder porque se han ido cambiando plazos y no se va a llegar a ejecutar la obra antes… Pero bueno, no hay ningún problema porque el Ayuntamiento ya tenía prevista esa inversión y será con o sin fondos europeos", explicaba sobre este proyecto.

Las obras de rehabilitación de este espacio contaban inicialmente con una inversión del Consistorio de 3,5 millones de euros y otros 2,6 provenientes de fondos europeos. Sin embargo, el Pleno de septiembre de 2025 amplió la dotación presupuestaria destinada a este proyecto en 4,3 millones de euros, una medida que fue respaldada con voto favorable de todos los grupos del Ayuntamiento, a excepción de Con Podemos-IU, que se abstuvo en la votación. Fue así como se alcanzaron los 10.280.101,29 euros de presupuesto.

Recreación de la futura biblioteca para la Fábrica de Vidrio de la Trinidad / Ayuntamiento de Sevilla

Y más recientemente, en otro expediente al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo informaba que "dado que el Ayuntamiento de Sevilla, a instancias de la Intervención General, ha renunciado a dicha subvención que financiaba parcialmente las referidas obras, dada la imposibilidad de cumplimiento de plazos de ejecución fijados en la resolución de concesión, resulta preciso transferir al Ayuntamiento la suma de 2.624.850,00 euros, que resta hasta completar el presupuesto de la licitación".

Así, se propondrá al pleno la aprobación inicial de una modificación presupuestaria para asignar un crédito extraordinario por importe de 2.624.850,00 euros y una modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo de 2025.

El proyecto de la Fábrica de Vidrio

El plan para la Fábrica de Vidrio, un edificio industrial en desuso desde finales del siglo XX, consiste adecuar las antiguas naves reservadas para ofrecer contenido cultural y albergar un centro de mayores. El proyecto está dividido en dos fases. La primera de ellas será la que antes entre en uso para la ciudadanía, poniendo precisamente en carga las naves 1 y 4 para uso comunitario.

La 1 estará destinada a un espacio flexible que incorporará como motor identificativo la puesta en valor de los elementos ligados a la fabricación artesanal del vidrio. En concreto, la planta baja acogerá un espacio expositivo ligado a una museología del vidrio, con explicaciones de las balsas o proyecciones de videos, susceptibles de una fase ulterior de desarrollo. Otras actividades como talleres artesanales, espacios potenciales destinados a la formación o al ocio también entraban dentro del proyecto.

Y la nave 4 se destinará a un uso social de equipamientos a nivel local, en el que debían incluirse espacios para biblioteca y lectura, junto a un comedor-cafetería, áreas de cuidado corporal y salas polivalentes. La segunda fase del proyecto consiste en la rehabilitación estructural y de cerramientos del resto del conjunto fabril, sin asignación a una actividad específica, susceptible de ulteriores fases. Asimismo, incluye la terminación de los espacios libres abiertos y la ejecución de un aparcamiento público ligado a los nuevos programas, a realizar bajo rasante.