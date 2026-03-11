Cortes de tráfico por el reasfaltado de la Avenida del Cid: días y horarios afectados

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado en la madrugada de este miércoles los trabajos de reasfaltado de la Avenida del Cid, una intervención que también incluye las glorietas de Don Juan de Austria y San Diego y que busca mejorar el estado del pavimento en una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.

Según ha indicado el Consistorio de Sevilla en una publicación, la Avenida del Cid "soporta una masiva y constante presencia de tráfico a la que se suma también el continuo tránsito de coches de caballos". Una situación que "ha degenerado en un empeoramiento del estado del pavimento, con numerosas grietas y baches en la actualidad".

Trabajos nocturnos para minimizar el tráfico

La intervención de reasfaltado se realizará en horario nocturno, entre las 23:00 y las 06:00 horas, para "causar la mínima afección posible al tráfico" hasta la mañana del sábado 14 de marzo.