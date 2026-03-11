Cortes de tráfico por el reasfaltado de la Avenida del Cid: días y horarios afectados
Con trabajos nocturnos, el Ayuntamiento de Sevilla busca mejorar la Avenida del Cid, que sufre un deterioro en el pavimento a causa del tráfico masivo y el tránsito de carruajes
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha iniciado en la madrugada de este miércoles los trabajos de reasfaltado de la Avenida del Cid, una intervención que también incluye las glorietas de Don Juan de Austria y San Diego y que busca mejorar el estado del pavimento en una de las vías con mayor intensidad de tráfico de la ciudad.
Según ha indicado el Consistorio de Sevilla en una publicación, la Avenida del Cid "soporta una masiva y constante presencia de tráfico a la que se suma también el continuo tránsito de coches de caballos". Una situación que "ha degenerado en un empeoramiento del estado del pavimento, con numerosas grietas y baches en la actualidad".
Trabajos nocturnos para minimizar el tráfico
La intervención de reasfaltado se realizará en horario nocturno, entre las 23:00 y las 06:00 horas, para "causar la mínima afección posible al tráfico" hasta la mañana del sábado 14 de marzo.
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- El bienestar animal, en el foco: el Ayuntamiento de Sevilla cambiará la norma de los coches de caballos para 'evitar sufrimientos innecesarios
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro