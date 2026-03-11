La Diputación de Sevilla pide un consejo urgente del Estadio Cartuja tras la imputación del gerente en el caso Supercopa

Un día después de conocerse la imputación del gerente del Estadio Cartuja, Daniel Oviedo, y del ex secretario general de Deporte, José María Arrabal, por los contratos realizados con la Federación Española de Fútbol durante la presidencia de Luis Rubiales, la Diputación de Sevilla, accionista minoritaria del consejo de administración, ha sido la primera en dar una respuesta institucional. Su presidente, Javier Fernández, ha anunciado la solicitud de una reunión urgente para abordar la "grave situación".

"La Diputación de Sevilla solicita la convocatoria urgente y extraordinaria del Consejo de Administración del Estadio de La Cartuja, con el objetivo de analizar la situación, conocer en detalle las informaciones publicadas y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para garantizar el correcto funcionamiento y la credibilidad de la institución", anuncia la Diputación Provincial de Sevilla, que tiene un 16% de representación. .

El paso dado por la Diputación contrasta con el criterio de la Junta de Andalucía, accionista mayoritaria en el Consejo de administración que se mantiene de perfil desde la publicación del auto judicial. "Se está valorando, no hay nada decidido", apuntó la consejera portavoz del Gobierno, Carolina España. De momento, no hay ningún paso por parte de la Administración autonómica para la convocatoria de un consejo pese a que dispone de más de un 40% de participación.

La Junta de Andalucía aún no ha tomado tampoco ninguna decisión en torno la posible personación en la cauda, un paso que ya anunció cuando este periódico publicó las posibles irregularidades existentes en torno a los expedientes de contratación de la Cartuja para la fase final de la Eurocopa. "No nos planteamos de momento la personación, pero no quiere decir que no lo vayamos a hacer", detalló la consejera Carolina España.

Nombramiento que depende de un consejo

La continuidad de Daniel Oviedo en el cargo de gerente del Estadio Cartuja depende de un consejo que tiene como accionista mayoritario a la Junta de Andalucía pero del que también forman parte el Ayuntamiento de Sevilla, el Consejo Superior de Deportes o la Diputación Provincial.

De ahí que la Junta de Andalucía incida en que no se trata de un "cargo público" autonómico como si lo fue en su momento José María Arrabal. Por este motivo, el pasado martes tras conocerse el auto que concedía la condición de investigado al actual gerente, la Consejería de Deportes subrayó que debía ser una decisión a adoptar en el seno del consejo y con participación de todas las administraciones.

La Junta de Andalucía opta en este sentido por mantener ese criterio de prudencia y no dar ningún paso en relación con la instrucción judicial pese a que el informe de la UCO ha constatado que las obras de adecuación del Estadio de La Cartuja se encargaron a dedo y que incluso estaban iniciadas antes de que se produjera formalmente la licitación, una circunstancia que derivó incluso en comentarios jocosos de los representantes de la empresa constructora Gruconsa recogidos en los mensajes analizados por la Guardia Civil.

En paralelo, la oposición sigue incrementando su presión contra la Junta de Andalucía por la falta de respuesta ante la imputación del gerente del Estadio de la Cartuja. Tanto el PSOE como Por Andalucía han solicitado una investigación y que se produzcan comparecencias urgentes en el Parlamento andaluz de la consejera de Cultura y Deportes, Patricia del Pozo.