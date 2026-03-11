Emilio Lledó, filósofo sevillano: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación"

"Un pueblo inculto no genera más que miseria". Así de tajante se mostró el filósofo sevillano Emilio Lledó durante su reconocimiento como Hijo Predilecto de Sevilla por el Día de San Fernando, unas palabras que pronunció hace una década pero que han vuelto a salir a la luz por la trascendencia de su contenido en el momento actual.

Tal y como relató durante su discurso el trianero que fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2003 y miembro de la Real Academia Española de la Lengua y del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, la sociedad se ha centrado tradicionalmente en la economía como uno de sus principales hitos y objetivos, pero este no debería ser el principal aspecto a cultivar por la ciudadanía.

La cultura como generadora de riqueza, según Lledó

"El nivel económico es fundamental, es básico, hay que cultivarlo en nuestra vida, y después viene un nivel superior, que es el cultivo social del lenguaje. Pero hay otro cultivo supremo", aseguró el también escritor y ensayista.

Por ello, recalcó: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación".

Emilio Lledó: «Un pueblo inculto solo produce miseria» / .

Por ello, Lledó, que ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el Premio Nacional de las Letras y de Literatura, explicó que el que debería ser el principal objetivo, ese que incrementa la verdadera riqueza social, es la cultura y el conocimiento.

"Lo que crea la riqueza de los pueblos es su cultura. Pero no solo crea riqueza espiritual y riqueza cultural, sino también riqueza real", relató el filósofo sevillano.

Lledó: "Un pueblo inculto solo produce miseria"

Y junto a esto, añadió: "Un pueblo inculto no produce más que miseria". Un discurso en el que, además, aseguró que vivimos en un mundo de "frases hechas" en el que se deja en segundo plano la importancia del contenido de la palabra en pos de su belleza.

"Resbalamos por el lenguaje, pero lo importante no son tanto las expresiones, lo que mandemos en ellas, sino en pensar, decir algo que tenga sentido. Reconsiderar el lenguaje, que ahora es satinado, acristalado, y nos escurrimos en él sin pensarlo", afirmó el trianero.

Los Reyes elogian la profundidad de los análisis y estudios de Emilio Lledó / Efe

Para Lledó, la principal esencia de los seres humanos es su lenguaje pero, sobre todo, su pensamiento y conocimiento del entorno: "Somos palabra pero, precisamente, porque somos palabra y lenguaje, tenemos que saber qué es lo que comunicamos, qué es lo que decimos y, sobre todo, lo que queremos decir".