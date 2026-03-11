FILÓSOFO
Emilio Lledó, filósofo sevillano: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación"
El trianero ha asegurado que una sociedad inculta "no genera más que miseria"
"Un pueblo inculto no genera más que miseria". Así de tajante se mostró el filósofo sevillano Emilio Lledó durante su reconocimiento como Hijo Predilecto de Sevilla por el Día de San Fernando, unas palabras que pronunció hace una década pero que han vuelto a salir a la luz por la trascendencia de su contenido en el momento actual.
Tal y como relató durante su discurso el trianero que fue nombrado Hijo Predilecto de Andalucía en 2003 y miembro de la Real Academia Española de la Lengua y del Instituto de Estudios Avanzados de Berlín, la sociedad se ha centrado tradicionalmente en la economía como uno de sus principales hitos y objetivos, pero este no debería ser el principal aspecto a cultivar por la ciudadanía.
La cultura como generadora de riqueza, según Lledó
"El nivel económico es fundamental, es básico, hay que cultivarlo en nuestra vida, y después viene un nivel superior, que es el cultivo social del lenguaje. Pero hay otro cultivo supremo", aseguró el también escritor y ensayista.
Por ello, recalcó: "La gran riqueza de un pueblo no es la economía, sino la cultura y la educación".
Por ello, Lledó, que ha sido reconocido con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, el Premio Nacional de las Letras y de Literatura, explicó que el que debería ser el principal objetivo, ese que incrementa la verdadera riqueza social, es la cultura y el conocimiento.
"Lo que crea la riqueza de los pueblos es su cultura. Pero no solo crea riqueza espiritual y riqueza cultural, sino también riqueza real", relató el filósofo sevillano.
Lledó: "Un pueblo inculto solo produce miseria"
Y junto a esto, añadió: "Un pueblo inculto no produce más que miseria". Un discurso en el que, además, aseguró que vivimos en un mundo de "frases hechas" en el que se deja en segundo plano la importancia del contenido de la palabra en pos de su belleza.
"Resbalamos por el lenguaje, pero lo importante no son tanto las expresiones, lo que mandemos en ellas, sino en pensar, decir algo que tenga sentido. Reconsiderar el lenguaje, que ahora es satinado, acristalado, y nos escurrimos en él sin pensarlo", afirmó el trianero.
Para Lledó, la principal esencia de los seres humanos es su lenguaje pero, sobre todo, su pensamiento y conocimiento del entorno: "Somos palabra pero, precisamente, porque somos palabra y lenguaje, tenemos que saber qué es lo que comunicamos, qué es lo que decimos y, sobre todo, lo que queremos decir".
- El bar de Sevilla con 640 años que vendía escobas y hoy sirve la mejor comida casera: 'Por sus mesas pasaron Cervantes y Lope de Vega
- Así se transformará el antiguo centro comercial Zona Este: tres edificios de hasta nueve plantas con una plaza abierta
- Expertos en Urbanismo analizan los nuevos barrios de Palmas Altas o Sevilla Este: 'La vivienda es lo primero, los servicios llegan después
- La preocupación por la tensión en El Cerezo se extiende por Sevilla: 50 entidades firman contra las patrullas vecinales y la violencia
- La ampliación de la Feria de Sevilla para 2027, sin plan B si el Gobierno no cede el suelo: 'No contemplamos que no acceda
- David Pastor, filósofo sevillano: 'Necesitamos a los demás para conocernos a nosotros mismos
- El restaurante favorito de los famosos está en este municipio de Sevilla: se han podido ver por allí a Keanu Reeves, Carlos Sobera y Tamara Gorro
- Ni Écija ni Dos Hermanas: el puente de hierro más antiguo de toda España está en esta ciudad de Sevilla y lo has cruzado miles de veces