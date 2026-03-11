Gorrillas, patrullas y un barrio cerrado por la Policía: Ayuntamiento y Gobierno refuerzan su presencia ante los problemas de El Cerezo

La tensión por los gorrillas y las patrullas vecinales en El Cerezo no para de crecer. Ante este escenario, Ayuntamiento de Sevilla y Subdelegación del Gobierno se han reunido este miércoles para "aportar soluciones a esta situación" y mantener y reforzar la presencia de los servicios públicos en la zona. Y como muestra, la operación ejecutada por la Policía Nacional justo este pasado martes, cuando "cerró perimetralmente" esta barriada, arrestó a tres personas e identificó a un total de 100.

Tras el encuentro, el Consistorio ha asegurado que la Policía Nacional les ha informado de que "la mayoría de las personas que provocan estos problemas de seguridad ciudadana están en situación irregular". Un extremo que ha desmentido el propio subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano: "En ningún caso el Cuerpo ha determinado que los posibles hechos delictivos que se cometan en el distrito Macarena estén determinados por el origen de los presuntos infractores".

"Este tipo de informaciones, además de carecer de fundamento, es de una enorme irresponsabilidad y más en un momento de tensión como el que vive el barrio. Sobre todo porque pueden generar situaciones de odio que en ningún caso están justificadas", ha reprochado Toscano, que ha destacado "los operativos de Policía Nacional que se han desarrollado en los últimos meses en esta zona". Sin embargo, el Gobierno de José Luis Sanz le ha reclamado al subdelegado "mayor presencia de agentes de la Nacional" en El Cerezo.

También hay posiciones enfrentadas en el despliegue de servicios públicos en esta barriada: "La delegada del distrito, María Tena, ha informado de los refuerzos que se han puesto en marcha por parte de la Policía Local, Lipasam o Asuntos Sociales", subrayan desde el Ayuntamiento. Un movimiento que, según Francisco Toscano, "supone reconocer que existía un déficit de efectivos, y que la mayoría de las demandas formuladas por los vecinos y vecinas se referían a materias que eran y son de competencia municipal".

"La Policía Nacional ha localizado varios puntos de droga que agravan la situación de inseguridad en el barrio, y se han comprometido a actuar", aseguran desde el Consistorio. El subdelegado, por contra, defiende que todas las actuaciones policiales ejecutadas ya "están dando buenos resultados". "Esto ha permitido que, por ejemplo, en el distrito Macarena la tasa de criminalidad haya descendido en más de cuatro puntos respecto al mismo periodo inmediatamente anterior".

Tres detenidos y un barrio entero cerrado

El último dispositivo de la Policía Nacional en El Cerezo se ha realizado precisamente este pasado martes, cuando ejecutó "un cierre perimetral de la barriada", según detallan desde el propio Cuerpo. En el marco de la operación Brezo, se llevó a cabo "la identificación de 100 personas, la detención de tres individuos sobre los que pesaban requisitorias policiales y judiciales, y la realización de actas por tenencia y consumo de sustancia estupefaciente, además de la aprehensión de dos armas blancas".

"En los últimos meses se han practicado un total de seis operaciones similares en la zona denominadas Azahar II, Azahar IV, Geranio I, Dalia I, Epona y Ermita", apuntan desde la Policía Nacional. Estos dispositivos, "además de las múltiples identificaciones", han permitido "la detención de autores de hechos delictivos, la práctica de entradas y registros, así como de la intervención de distintos tipos de sustancias estupefacientes, dinero en efectivo y otro tipo de efectos".