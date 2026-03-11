Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido un menor en bicicleta en un accidente en la avenida de la Buhaira

El accidente de tráfico que involucró a un menor y un vehículo ocurrió sobre las 14:40 horas en la Avenida de la Buhaira de Sevilla, movilizando a los servicios de emergencia cerca del Hotel Sevilla Center

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un menor de 12 años ha resultado herido este miércoles tras un accidente de tráfico en la Avenida de la Buhaira de Sevilla, después de que la bicicleta que conducía colisionara con un turismo en las inmediaciones del Hotel Sevilla Center, un suceso que obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Según una publicación de Emergencias Sevilla en redes sociales, el menor ha sido trasladado a un hospital por el 061 y se están investigando las circunstancias del siniestro.

Aviso al 112 Andalucía

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha informado que el suceso se ha producido sobre las 14:40 horas frente al Hotel Sevilla Center.

