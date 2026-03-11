El Hospital de Valme convierte a Caperucita Roja en aliada de la salud cardiovascular con un libro interactivo

El Hospital Universitario de Valme se ha sumado al Día Europeo para la Prevención del Riesgo Cardiovascular con una iniciativa tan original como pedagógica: un libro interactivo impulsado junto a la biotecnológica Amgen para alertar a la ciudadanía sobre los principales factores que ponen en riesgo la salud del corazón.

Caperucita, una aventura del corazón es una creación diseñada y escrita por dos sevillanos: la ilustradora Grillante y el periodista y escritor Alberto Saj-Haleh. Es un libro de gran formato (80x60cm) que está inspirado en las novelas estilo Elige tu propia aventura; es decir, un dispositivo narrativo que toma como referencia los libros de decisiones múltiples. Lo protagoniza una Caperucita Roja moderna que reta a los lectores a tomar decisiones de salud que los llevarán a cuatro posibles finales combinando una estética muy visual y un enfoque pedagógico. Así, el libro permanecerá desde este miércoles 15 días en la entrada del hospital para que todo el que quiera pueda acceder a él y descubrir sus historias.

Educación para la salud cardiovascular

Los impulsores del proyecto destacan como objetivo primordial el concienciar, sensibilizar y hacer educación para la salud mediante una manera original y muy atrayente a la vista. Proyectar hábitos de vida saludables que contribuyen a reducir el número de infartos e ictus. De tal manera que, el clásico de Caperucita se transforma en libro interactivo para promover la salud cardiovascular a través de una narrativa lúdica y visual dirigida a adultos, que invita al lector a convertirse en protagonista de la historia.

Con los personajes del clásico infantil y este formato especial, cada lector irá tomando decisiones en nombre de una Caperucita muy actual. Según las elecciones, más saludables o menos, la protagonista alcanzará uno de los cuatro finales posibles, que reflejan cómo los hábitos de vida influyen directamente en la salud cardiovascular. De este modo, el cuento se convierte en la metáfora perfecta de cómo los malos hábitos como fumar, consumir alcohol, llevar una vida sedentaria o el estrés pueden tener graves consecuencias.

Impacto de la enfermedad cardiovascular

La enfermedad cardiovascular supone un grave problema de salud en España, situándose como la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres. Según la World Heart Federation, el 80% de los infartos y de los ictus se puede prevenir siguiendo hábitos de vida saludables, por eso la educación y la concienciación entre la población es tan importante.

Al respecto, el jefe de Cardiología del hospital sevillano, Francisco Javier Molano, ha subrayado que “es necesario intensificar la educación sanitaria de la ciudadanía, ya que, ligado al envejecimiento de la población, los pacientes graves con patología cardíaca van en aumento, tanto en número como en complejidad”.

Factores de riesgo modificables

Por su parte, la evidencia científica avala que hasta el 80% de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir si se actúa sobre los factores de riesgo modificables, como los metabólicos (presión arterial, colesterol, glucosa o índice de masa corporal elevados), los asociados a hábitos de vida (alimentación poco saludable, inactividad física, sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol) y los ambientales (contaminación, exposición a plomo o temperaturas extremas).

En este sentido, la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, ha puesto en valor esta iniciativa: “el libro interactivo creado no sólo hace pedagogía para la prevención de los principales factores de riesgo cardiovascular, sino que también empodera al lector a tomar sus propias decisiones de salud”.

Iniciativa de alcance nacional

De este modo, y en torno al Día Europeo de la Prevención del Riesgo Cardiovascular que se celebra el 14 de marzo, el hospital sevillano se suma a esta iniciativa poniendo a disposición de sus usuarios esta herramienta que estará presente durante dos semanas, hasta el día 25 de marzo, en la entrada principal del centro hospitalario.

La misma ha sido presentada esta mañana de forma oficial con la presencia de la directora gerente, equipo directivo asistencial, jefe de servicio de Cardiología, Francisco Javier Molano, supervisora y coordinadora de enfermería Rocío Martín y Rosa Luque, simultáneamente, junto al responsable de Relaciones Institucionales de Amgen en Andalucía Occidental, Jesús Martínez. Además, y otorgándole valor añadido al acto, ha participado la ilustradora de este libro Grillante.

Cabe destacar es que es una actividad que se desarrollará simultáneamente en otros cinco hospitales nacionales: Hospital Universitario Infanta Cristina de Madrid, Hospital General Universitario de Toledo, Hospital Universitario de Tenerife, Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Gerona y Hospital Arnau de Vilanova en Lérida.