Sevilla
Máxima incertidumbre en torno al tiempo en la Semana Santa de Sevilla: Aemet "no sabe nada" de momento
El delegado territorial de esta agencia, Juan de Dios del Pino, ha asegurado que "no hay ninguna señal" que permita predecir por el momento las precipitaciones en Europa durante la primavera
"No tengo ni idea sobre la Semana Santa, de momento no puedo decir nada". Estas son las palabras del delegado territorial de la Agencia Estatal de la Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, que ha ofrecido una rueda de prensa este miércoles en la que ha destacado la incertidumbre respecto a las precipitaciones durante la primavera. Una situación que afecta "a toda Europa, no solo a España". "El próximo 23 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Meteorología, quizá ya podamos tener algo al respecto".
"Tenemos dos métodos: uno que va jornada a jornada, que es muy bueno y está mejorando en los últimos años, y lo observamos hasta a 10 días vista dependiendo lo que sea. Y hay otro, que va por semanas, y no he querido verlo porque lo que diga no se va a cumplir", ha recalcado Del Pino en la sede de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. "Sinceramente, no hay nada. Si me preguntara algún familiar o amigo muy cofrade, no podría decirle nada", ha lamentado el delegado de la Aemet.
La misma incertidumbre hay en torno al resto de la estación y países europeos, según ha señalado este meteorólogo. "No hemos encontrado ninguna señal en la atmósfera que nos permita observar esta primavera a nivel de precipitación en estos momentos. No hay ningún pronóstico en ese sentido, teniendo en cuenta los cálculos del mejor centro del mundo", ha apuntado Juan de Dios del Pino. "Y esto se extiende a toda Europa, no tiene nada que ver España o la Aemet".
En cuanto a temperaturas, las probabilidades que aporta la Agencia Estatal de Meteorología tampoco son definitivas en estos momentos. "En la zona occidental de Andalucía tenemos un 50% de que la primavera sea más cálida de lo normal, y un 20% de que sea más fría", ha informado el delegado territorial. "Podríamos tener entre 0,5 y 1 ºC de anomalía positiva durante la estación", ha declarado Del Pino ante los medios.
