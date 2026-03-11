José Antonio Valero, técnico especialista en el control de mosquitos en Sevilla: "Usaremos drones para en los lugares donde no podamos llegar"

La lucha contra el Virus del Nilo en Sevilla ya ha comenzado. La empresa encargada de la prevención es Tragstec, que ha mostrado este miércoles cómo realiza las labores necesarias para intentar evitar la expansión de los mosquitos transmisores de esta enfermedad. José Antonio Valero, encargado de Tragstec, ha explicado que se controlan en torno a 117.000 hectáctares. El año pasado se llevaron a cabo 40.0000 prospecciones larvarias, ha asegurado Valero.

La campaña de identificación comenzó el pasado 2 de marzo y finalizará en noviembre, con la vuelta del frío a la provincia. El objetivo es controlar la densidad de mosquitos con un exhaustivo control larbario. Los municipios donde se actúa son Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Almensilla, Palomares del Río, La Puebla del Río, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas de San Juan y Lebrija.

Durante la demostración, Valero ha explicado que no tratan todo el terreno. Únicamente hacen intervenciones en los lugares donde hay presencia de larva. Los lugares de más difícil de alcanzar son tratados con drones. "No es lo más adecuado para una superficie extensa, pero sí son muy útiles para lugares donde no podamos llegar, como canales o cañaverales", comenta Valero.

Un año complejo

"Este año hay mucha humedad; es un año especialmente complicado. Hay mucha agua, Doñana está completamente inundada, hay muchas aves...", señala Valero.

La muestra realizada por los miembros de Tragsec consistió en la realización de un tratamiento terrestre con un equipo, una pica y un todoterreno. "Eso es lo que hacemos todos los días", explica Valero. "Nuestros técnicos toman muestras y, donde hay presencia de larva de mosquitos transmisores del Virus del Nilo, realizan el tratamiento terrestre". "Esto se complementa con las cajas nido. Hay instaladas en el Bajo Guadalquivir para vencejos, herrerillos, murciélagos y aviones", apunta.

Valero ha explicado que también cuentan para estos trabajos con la colaboración del CSIC (Estación Biológica de Doñana), que "se encarga de la identificación entomológica de las trampas". En esas trampas se atrapa a miles de mosquitos y, posteriormente, ellos identifican las especies portadoras del Virus del Nilo y detectan qué mosquitos son los que lo tienen".

Como novedades del plan este año, habrá una ampliación del área de actuación en un 93,7%. Esto se debe a que se incluirá el perímetro de 1,5 kilómetros alrededor de los núcleos principales de población y a núcleos de población secundarios y zonas diseminadas. La idea es mejorar el control de los focos de proliferación de mosquitos en áreas perirbanas, especialmente tras las importantes lluvias registradas durante los últimos meses.