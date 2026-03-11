Los médicos andaluces convocan una protesta en San Telmo en plena huelga estatal y llevan también la presión a la Junta

Sevilla liderará la huelga de médicos nacional convocada entre el 16 y el 20 de marzo y será la única ciudad andaluza que convoque una movilización el próximo 18 de marzo. Por primera vez, los facultativos de toda la comunidad están llamados a manifestarse desde el Palacio de San Telmo hasta Subdelegación para, una vez más, reclamar un estatuto propio al Ministerio de Sanidad y trasladar la presión a la Junta de Andalucía.

Como estaba previsto, el parón nacional sigue adelante sin que se haya reanudado el diálogo entre el comité de huelga y el Ministerio de Sanidad. El Sindicato Médico Andaluz (SMA), uno de los principales actores del comité de huelga, asegura que las negociaciones continúan paralizadas desde diciembre, cuando tuvo lugar la última, y que, por lo tanto, no ha habido ningún tipo de avance en la negociación. En este sentido, el sindicato ha querido salir al paso de algunas informaciones que apuntaban a un posible acercamiento entre las partes. Según subraya en un comunicado, no se han producido nuevos contactos con el Ministerio. “En ningún momento se ha reanudado el diálogo entre el Comité de Huelga y el Ministerio”, insiste la organización.

Rafael Ojeda, presidente del SMA, sitúa el origen del bloqueo en la última reunión celebrada el 17 de diciembre con el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. Según explica, en ese encuentro el Ministerio trasladó al comité de huelga que no volvería a reunirse con ellos. “Nos dijeron que no querían hablar con nosotros y que no iban a hacerlo más, porque esa era la condición para llegar a un acuerdo con los demás sindicatos del ámbito de la mesa”, relata.

Las cuestiones más importantes para un trabajador, como la jornada o las retribuciones, están transferidas a las comunidades autónomas Rafael Ojeda — Presidente del Sindicato Médico Andaluz

El presidente del SMA critica que los sindicatos generalistas prioricen mantener una mesa de negociación común para todas las categorías profesionales en lugar de abrir un espacio específico para los médicos. A su juicio, eso hace que las reivindicaciones del colectivo queden diluidas. “Aunque nuestros intereses se puedan ver representados, realmente no lo están, porque nuestra visión de cómo ejercer la profesión no se encuentra representada en esa mesa general”, señala.

Ante este escenario, los facultativos están convocados a un nuevo parón, el quinto en menos de un año y el primero de varios este año, según las estimaciones del SMA. “El grado de movilización es muy alto y afrontamos esta semana con optimismo, y no lo digo con retórica”, afirma Ojeda. Aunque admite que cuando las protestas se prolongan en el tiempo el seguimiento suele descender ligeramente, considera que eso entra dentro de lo previsible. “No nos preocupa que bajen algo los porcentajes. Lo importante es que esto no pare hasta que tengamos un diálogo claro”.

Las miradas se centran en la gestión de la Junta

Desde un primer momento, el conflicto se ha dirigido principalmente al Ministerio de Sanidad, por ser el órgano encargado de establecer las bases del estatuto que rige los derechos laborales de los facultativos. A medida que el conflicto entre los sindicatos médicos y el Ministerio ha crecido, la Consejería de Sanidad ha reforzado su apoyo a la causa médica. El propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado públicamente a la ministra de Sanidad que escuche a los médicos y entable un diálogo fluido con ellos.

Sin embargo, ahora las miradas también están puestas en la gestión autonómica y desde el sindicato se insiste en que la solución no depende únicamente del Gobierno central. “La regulación de la situación de los médicos no es solo cosa del Ministerio”, explica Ojeda. “Las cuestiones más importantes para un trabajador, como la jornada o las retribuciones, están transferidas a las comunidades autónomas”. Por ello, el SMA sostiene que todas las administraciones tienen responsabilidad en el conflicto. “Decir que ‘esto no va conmigo’ no se ajusta a la realidad”, afirma el presidente del sindicato.

Con ese mensaje, el sindicato ha convocado a los médicos andaluces a una manifestación en Sevilla el miércoles 18 de marzo a las 11.30 horas. La marcha partirá desde el Palacio de San Telmo y concluirá en la Subdelegación del Gobierno. En esta ocasión solo se celebrará una gran movilización en la capital andaluza, con la intención de subrayar que la solución al conflicto implica tanto al Ministerio de Sanidad como a la Junta de Andalucía. Tal como está previsto, durante la semana de huelga se mantendrán los mismos servicios mínimos que en convocatorias anteriores.