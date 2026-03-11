"Ahora lo pagarán los sevillanos": PSOE y Podemos, tras devolver el Ayuntamiento 2,6 millones de fondos europeos para la nueva Fábrica de Vidrio

El Ayuntamiento de Sevilla ha devuelto 2,6 millones de euros de fondos europeos que no podrán ser utilizados para la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio. Como ha informado este periódico este miércoles, la Junta de Gobierno Local confirmó el pasado viernes que el hecho de que el proyecto haya quedado desierto "imposibilita el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida para la financiación de las obras". Será, por tanto, el Gobierno de José Luis Sanz, el que tenga que realizar esa inversión para completar los 10 millones de presupuesto destinados a crear un contenedor cultural y centro de mayores. Los grupos municipales de izquierda, PSOE y Podemos, han criticado que será un dinero "que le va a costar a todos los sevillanos".

El concejal del PSOE, Francisco Páez, lamenta que "se hace realidad se hace realidad la devolución de casi tres millones de euros para la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio de la Trinidad, una cantidad de dinero que le va a costar a todos los sevillanos". "Este proyecto estaba para poder ser ejecutado desde mayo de 2023, ya con el Gobierno de Antonio Muñoz", añade.

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, también ha apuntado a la misma circunstancia. "Cuando el alcalde dice que no pasa nada porque el Ayuntamiento pagará el proyecto con dinero municipal, lo que está diciendo en realidad es que lo que antes podía financiarse con fondos europeos ahora lo tendrán que pagar los sevillanos y sevillanas con sus impuestos", valora.

"No estamos ante un hecho aislado. Desde que gobierna el Partido Popular, Sevilla ya ha perdido decenas de millones de euros en fondos europeos por proyectos que no se ejecutan y que suponen la pérdida de oportunidades reales para mejorar la vida de la gente de esta ciudad", ha advertido Hornillo. "Este proyecto convertiría este espacio en un centro social y cultural para los vecinos del distrito Macarena, vinculado al patrimonio industrial. Permitiría la recuperación de la nave principal, la adecuación del entorno como espacio libre y, por supuesto, pulmón verde para este barrio. Pero parece que al alcalde la cultura le importa poco", asegura Páez.

Ambos grupos municipales achacan que el alcalde le dé más importancia al viaje con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Nueva York. "Da muestra de su mala gestión una vez más. Mientras se va de vacaciones con la señora Ayuso a Nueva York, despreciando los graves problemas de la ciudad", apunta Páez. Desde la formación morada han lamentado que mientras Sevilla pierde financiación europea destinada a recuperar patrimonio, crear equipamientos públicos y reducir la desigualdad, el gobierno municipal "siga más preocupado por hacer viajes estrafalarios a gastos pagados para fotografiarse con Díaz Ayuso"

Una obra sin empresa interesada en ejecutarla

Su rehabilitación quedó desierta, igual que ha ocurrido con el Pabellón Real. Al no haber ninguna empresa interesada en hacerse cargo de la reforma de las naves 1 y 4, la Junta de Gobierno Local confirmó el pasado viernes que este parón "imposibilita el cumplimiento de los plazos de ejecución de la subvención concedida para la financiación de las obras".

Según el expediente consultado por este periódico, el Gobierno de José Luis Sanz acordó de urgencia la renuncia total a la subvención concedida por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en junio de 2023 por un importe de 2.624.850 euros, en el marco de la Convocatoria de ayudas para la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) y del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Esta "devolución voluntaria" de la financiación de las obras se produce porque ya no se iba a llegar a la fecha límite, el 31 de marzo de 2026, que era una de las condiciones establecidas en la subvención. Por ello se apruebó también solicitar al Ministerio esta renuncia, proceder al reintegro de la cantidad junto a los intereses de demora que proceda y notificar los acuerdos a la Coordinación de Fondos Europeos.

En otro expediente al que tuvo acceso El Correo de Andalucía, la Gerencia de Urbanismo informaba que "dado que el Ayuntamiento de Sevilla, a instancias de la Intervención General, ha renunciado a dicha subvención que financiaba parcialmente las referidas obras, dada la imposibilidad de cumplimiento de plazos de ejecución fijados en la resolución de concesión, resulta preciso transferir al Ayuntamiento la suma de 2.624.850,00 euros, que resta hasta completar el presupuesto de la licitación".

Así, se propondrá al pleno la aprobación inicial de una modificación presupuestaria para asignar un crédito extraordinario por importe de 2.624.850,00 euros y una modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de la Gerencia de Urbanismo de 2025.