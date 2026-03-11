El parking de la Torre de la Plata podrá seguir abierto un año más a la espera de las obras para ser un centro de interpretación

El entorno de la Torre de la Plata y Murallas de la Casa de la Moneda, en el antiguo Corral de las Herrerías, será un centro de interpretación del recinto amurallado de Sevilla previsiblemente a finales de 2027. Pero en este solar de la calle Santander, con una superficie aproximada de 2.500 metros cuadrados, hay un aparcamiento en superficie denominado Torre de la Plata para residentes del Casco Antiguo, que seguirá en funcionamiento al menos seis meses más, con posibilidad de prórroga otros seis meses más. Es decir, entre que se adjudica la nueva concesión y sigue operando un año llegaría hasta verano de 2027 aproximadamente, coincidiendo con el final del actual mandato.

Los vecinos de esta zona de Sevilla contarán así con estas plazas durante más tiempo y no las perderán, precisamente en un entorno donde hay déficit de aparcamiento. Según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado viernes por vía de urgencia, consultado por este periódico, la Delegación de Movilidad ordena la instrucción de un expediente para la contratación de la concesión del servicio de aparcamiento en superficie, que se termina aprobando, así como los pliegos correspondientes.

Además, en este acuerdo se especifica la apertura del procedimiento de adjudicación, que el canon mínimo a satisfacer por el adjudicatario asciende a 16.000 euros, y las tarifas mensuales para coches y motos. En el caso de coches, 90,91 euros sin IVA y 110 euros con IVA, y en para las motos un abono mensual de 28,92 euros sin IVA y 35 euros con IVA.

El aparcamiento de la Torre de la Plata de Sevilla / Marina Casanova

Aunque el parking está destinado a desaparecer si se termina ejecutando el proyecto presentado para la Torre de la Plata, lo cierto es que esta concesión lleva encadenando una prórroga tras otra. Fue en octubre de 2020 cuando se concede la gestión a la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa). Desde entonces han pasado ya algo menos de seis años con extensiones del contrato en 2023 y 2024 hasta llegar a la situación actual.

De momento, se mantienen unas 80 plazas (74 para coches y 6 para motos) en un aparcamiento que ha estado rodeado de polémica por estar ubicado en una zona considerada Patrimonio Mundial de la Unesco. Fue Icomos, un organismo dependiente, el que emitió un informe urgiendo al Ayuntamiento a poner fin al parking y dotar al espacio de usos culturales. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) también ha plantado cara a estas prórrogas.

El nuevo proyecto para la Torre de la Plata

La transformación del entorno de la Torre de la Plata está englobada en el proyecto "Murallas, Puertas y Torres de Sevilla", que pretende recrear un mapa de Sevilla, destacando sus murallas, torres y puertas. Y además, se construirá un centro de interpretación con una terraza panorámica, el cual albergará exposiciones temporales.

El centro de interpretación, denominado CIRAS (Centro de Interpretación del Recinto Amurallado de Sevilla), ofrecerá a los visitantes una profunda comprensión de la Sevilla Andalusí, la toma de la ciudad, el sistema defensivo, las técnicas constructivas y las reformas postmedievales.

Paralelamente, se desarrollará el IVRAS (Itinerario de Visitas del Recinto Amurallado de Sevilla), que conectará las torres del Oro y de la Plata con toda la muralla y las antiguas puertas de la ciudad. Este itinerario será accesible para personas con necesidades especiales, permitiendo a todos disfrutar de este nuevo espacio.

Cada una de las puertas históricas de Sevilla será recreada en su ubicación original, a escala y de manera accesible, recuperando una parte esencial de la historia de la ciudad. Además, se implementará un proyecto de realidad aumentada en estas ubicaciones, permitiendo a los usuarios visualizar la Sevilla de la época a través de sus smartphones. Este proyecto no solo recuperará el Corral de las Herrerías y pondrá en valor este emplazamiento, sino que también integrará todo el recinto amurallado de Sevilla en un único proyecto con un centro de interpretación propio.

Estudios geotécnicos para analizar el suelo del solar

El primer paso para la puesta en marcha de este proyecto se dio en marzo de 2025, hace ya un año, cuando se adjudicó a la UTE Queiro - Vega por 147.307,41 euros el contrato para la elaboración de estudios técnicos previos, anteproyecto, proyecto museográfico, proyecto básico y de ejecución, del estudio de seguridad y salud, así como la dirección de las obras de la dirección de ejecución de las obras y coordinación en materia de seguridad y salud.

Este contrato se formalizó en abril de 2025, cuando empezó la cuenta atrás de 30 meses de plazo de ejecución. El Colegio de Arquitectos rechazó la licitación porque manifestó que hubo poco tiempo para preparar una propuesta a la altura. Lo que falta por licitar son las obras.

Además, más recientemente, también se han realizado estudios geotécnicos del solar para llevar a cabo una campaña de reconocimiento y caracterización de los distintos niveles geotécnicos que permita el cálculo de la cimentación y estructura del edificio proyectado. Ha incluido trabajos de campo y ensayos in situ en el espacio en el que se levantará el futuro edificio de una superficie construida aproximada de 600 metros cuadrados con plantas sótano, baja y alta.