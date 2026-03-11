El rincón a menos de una hora de Sevilla que conquista con sus carnes y mariscos a un precio imbatible: "Excelentes productos de la zona"

Un restaurante especializado en pescado, marisco y carne a la brasa, con los mejores productos de la zona, a apenas 30 minutos de Sevilla. Esto es lo que ofrece la Taberna Chocaito, un negocio con más de medio siglo de historia situado en la localidad de La Palma del Condado, en Huelva.

Este establecimiento que abrió sus puertas por primera vez en 1972 se presenta como "el mejor lugar para comer pescado, marisco y carnes a la brasa", consolidándose, según sus propias palabras, como una brasería de referencia para los amantes de la exquisitez gastronómica.

Productos típicos de Huelva y precios accesibles

"Puedes comer pescado y marisco fresco por unos 25 euros por persona", señalan sus propios comensales, que aseguran que en este local se pueden degustar "los productos típicos onubenses", como su gamba blanca, langostinos, orquillitas y toda clase de carnes a la brasa.

Tal y como relatan sus clientes a través de las reseñas del restaurante, este negocio es un "excelente lugar para degustar los excelentes productos de la zona", además del negocio perfecto para disfrutar de platos "espectaculares" y vino de la tierra.

Productos frescos y de "calidad suprema" a media hora de Sevilla

"Te hacen sentir como si estuvieras en casa", recalcan los comensales sobre este negocio en el que la cocina a la brasa se fusiona con la calidad de los mejores productos del mar y la tierra.

Desde que hace medio siglo abriera sus puertas, este restaurante se ha posicionado como uno de los restaurantes referencia para los amantes del producto de calidad y fresco, en el que sus propietarios seleccionan diariamente los mariscos y pescados para garantizar el mejor sabor, además de trabajar solo con productores de "calidad suprema" para sus carnes.

Especialidades de este restaurante de Huelva

"Nuestras especialidades incluyen una cuidada selección de pescados frescos, mariscos del día y carnes premium, guarniciones de temporada y una gran selección de vinos locales y nacionales", afirman al respecto.

Entre su amplia carta cuenta con platos de pescados fritos, que se pueden degustar desde 13 euros, como sus chipirones, puntillitas, boquerones, ortiguillas, calamares, choco, tortillas de camarones, adobo y lagrimitas de bacalao, entre otros.

En cuanto a su oferta de pescados a la plancha, con un precio desde los 13 euros, destacan sus chipirones, lomo de bacalao, rape, rosada, pez espada, huevas, chocos y atún rojo.

Cocina del chef y platos especiales

Y entre las opciones de la 'cocina del chef', disponibles desde 8,50 euros, se encuentran su paella de marisco, carrillera ibérica, rabo de toro a la andaluza, arroz, garbanzos con langostinos, bacalao con langostinos, rape en salsa y langostinos al Luis Felipe.

Y para quien prefiera la carne a la brasa, se puede disfrutar de distintos cortes desde 8 euros, como su lomo de cerdo, chuleta de cordero lechal, solomillo y entrecot de ternera, presa ibérica, solomillo de ternera el estragón, solomillo al roquefort o mojo picón, secreto ibérico, pluma ibérica y pechuga de pollo, entre otras.

Postres caseros para completar la comida

Para completar la comida, este restaurante cuenta con una amplia variedad de postres caseros desde 2,5 euros, como su sorbete de limón al cava o los 'Legítimos Hojaldres de Guarromán'.

A estos se suman su coulant de chocolate con helado de vainilla, las tartas de la casa, la mousse de turrón al Luis Felipe, el tocino de cielo, la tarta de queso, el arroz con leche y el flan de huevo y caramelo.

Todo ello se puede degustar en su local de la calle Alcázar y Pérez, en La Palma del Condado, de lunes a domingo de 11.00 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas.