Sevilla Quiere Metro regresa a Bruselas: pedirá financiación del Gobierno y la Comisión Europea y un impulso a la línea 2

Las reclamaciones de la asociación Sevilla Quiere Metro volverán a escucharse en Bruselas. Casi dos años después, esta plataforma ciudadana intervendrá de nuevo ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para defender la necesidad de completar la red de metro y trasladar a las instituciones europeas la situación actual de los diferentes proyectos en marcha y su financiación. Será el próximo 24 de marzo a las 17.10 horas, dando continuidad a una petición que se empezó a tramitar en 2021 ante el Parlamento Europeo para denunciar que faltaba la red completa.

Según traslada la asociación a este periódico, llevarán un mensaje central: "Sevilla arrastra desde hace décadas un retraso histórico en materia de metro, y 2026 debe ser el año en que empiece a corregirse de verdad. Ya no basta con reconocer el problema ni con dar pasos aislados, ha llegado el momento de adoptar decisiones que permitan revertir una anomalía metropolitana que condiciona la movilidad, la sostenibilidad, la cohesión social, la salud pública y la igualdad de oportunidades en toda el área metropolitana".

"Hay que pensar en el conjunto de la red de metro; no basta con la mitad de una línea", señalan como clave. Por ello, en su intervención ante la Comisión PETI, la asociación pedirá de forma concreta:

A la Junta de Andalucía, que agilice la redacción de los estudios y proyectos necesarios para poder iniciar las obras pendientes, especialmente en la línea 2.

Tres urgencias sobre el Metro de Sevilla

La asociación asegura que estructurará su intervención en torno a tres urgencias concretas del momento actual, tres ámbitos en los que 2026 puede marcar un punto de inflexión si se actúa a tiempo. La primera es la urgencia técnica. "Gracias a los fondos de cohesión europeos (fondos FEDER), el tramo norte de la línea 3 ya está en construcción, lo que constituye, sin duda, una noticia muy positiva, que hay que agradecer a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. Pero al mismo tiempo, Sevilla Quiere Metro advertirá de que es necesario acelerar los siguientes pasos administrativos, técnicos y de contratación si se quiere mantener un horizonte razonable de entrada en servicio en torno a 2030. Para la asociación, 2026 es el año clave para que ese calendario se retrase", desarrollan.

La asociación Sevilla Quiere Metro, presente en la reunión de los municipios del Aljarafe para elaborar una propuesta para el trazado de la línea 2 del Metro de Sevilla. / Ayuntamiento de Espartinas

La segunda es la urgencia financiera europea. "Es muy recomendable que la documentación técnica necesaria para la línea 2, llamada a conectar de este a oeste toda el área metropolitana de Sevilla, alcance durante 2026 el grado de madurez necesario para poder encajar en el próximo programa operativo FEDER", explican sobre este apartado. "Si no se llega a tiempo, no se tratará solo de un retraso administrativo, sino del riesgo de perder una oportunidad real de financiación europea para impulsar la red. Para Sevilla Quiere Metro, esta es una de las grandes decisiones que marcarán el futuro del metro de Sevilla en los próximos años", continúan.

Y la tercera es la urgencia política e institucional. Consideran que el calendario electoral previsto en Andalucía y en España en los próximos meses y años "hace especialmente importante que las decisiones estructurales sobre el metro de Sevilla se formalicen cuanto antes. Si esos compromisos no se consolidan ahora, Sevilla corre el riesgo de seguir aplazando una infraestructura que lleva décadas esperando y de perpetuar, de generación en generación, la pobreza de transporte que afecta a toda su área metropolitana".

Petición de más fondos europeos

Además, Sevilla Quiere Metro trasladará que con los recursos de cohesión, los fondos que Europa actualmente asigna a Andalucía, no bastan para resolver un problema de esta magnitud, porque "hace falta financiación europea adicional". Estos expertos se basarán en que "el déficit histórico de infraestructuras metropolitanas que sufre Sevilla tiene una escala que supera claramente la capacidad financiera del instrumento europeo actual".

Para ellos, los fondos actuales (FEDER), por sí solos, "no alcanzan para completar la red de metro que necesita un área metropolitana de más de 1,5 millones de habitantes. "El reciente informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre movilidad urbana incluye expresamente a Sevilla y señala que su Plan de Movilidad Urbana Sostenible sólo cubría el término municipal, lo que equivale a aproximadamente el 3 % de la zona urbana funcional, dejando fuera una parte muy importante de la movilidad cotidiana del área metropolitana. Para Sevilla Quiere Metro, este dato confirma que el problema de movilidad de Sevilla no puede resolverse únicamente dentro de los límites administrativos de la capital, sino que exige una respuesta verdaderamente metropolitana y una red de transporte de alta capacidad a la altura de una gran aglomeración urbana europea".

La plataforma ha invitado a su comparecencia a distintas administraciones para conformar una delegación sevillana en Bruselas y trasladar conjuntamente a las instituciones europeas la importancia estratégica de completar la red de metro de Sevilla y su área metropolitana. La ciudadanía podrá seguir también el debate por streaming a través de los canales oficiales del Parlamento Europeo, con un enlace que se facilitará en los días previos. "La asociación recuerda que Sevilla sigue siendo la gran ciudad europea de su tamaño que no dispone de una red completa de metro, una anomalía que condiciona su desarrollo y cuya solución ya no se puede posponer. Sevilla necesita la ayuda de Europa", sentencian.