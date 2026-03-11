Provincia
The Champions Burger llega a Dos Hermanas: fecha, ubicación y restaurantes
La mayor competición de hamburguesas gourmet de Europa se traslada al municipio de Dos Hermanas
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha presentado The Big Game, la nueva ruta gastronómica del festival The Champions Burger, que hará parada en la localidad sevillana del 12 al 22 de marzo con el objetivo de encontrar la “Mejor hamburguesa de España”. El evento reunirá a miles de asistentes en el parque de la Alquería del Pilar, donde competirán algunas de las hamburgueserías más destacadas del país.
La presentación del evento ha contado con la participación de la teniente de alcalde delegada de Promoción Económica e Innovación, Carmen Gil, quien destacó que iniciativas de este tipo refuerzan el posicionamiento de Dos Hermanas como destino de ocio y gastronomía. “La celebración de eventos de estas características consolida a nuestra ciudad como un lugar atractivo para grandes propuestas que generan actividad económica para el comercio y la hostelería local”, señaló.
El festival, considerado el mayor evento de hamburguesas gourmet de Europa, regresa a la provincia de Sevilla con una edición inspirada en la estética de la liga de fútbol americano, que combina competición gastronómica con un espectáculo visual pensado para todos los públicos. Según explicó José Morales, cofundador de The Champions Burger, la edición de este año supone un salto en el formato gracias a un despliegue técnico y escenográfico más ambicioso. “Integramos competición, espectáculo y una oferta gastronómica de alto nivel en un mismo espacio”, indicó.
17 hamburgueserías de España
Durante once días, los visitantes podrán degustar las propuestas de 17 hamburgueserías de referencia en España, además de establecimientos locales como Street Food, Ficus y The President, que competirán ante el público sevillano. También habrá presencia andaluza con firmas como Gottan Grill, Dak y Godeo, que buscarán conquistar al jurado popular con sus creaciones.
El sistema de votación permitirá a los asistentes elegir a su favorita escaneando el código QR del ticket tras probar cada hamburguesa. Los participantes deberán valorar aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres hamburguesas más votadas subirán al podio en Dos Hermanas y la favorita del público local recibirá una mención especial, mientras que la ganadora final del recorrido nacional será proclamada como la Mejor hamburguesa de España.
El evento contará además con la visita institucional del alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez, prevista para el próximo 13 de marzo a las 12:30 horas. Con entrada gratuita, el festival abrirá sus puertas el 12 de marzo a las 19:00 horas y permanecerá activo hasta el día 22, consolidando a la ciudad nazarena como una de las paradas destacadas de esta gira gastronómica que recorrerá más de 60 ciudades a lo largo del año.
